Трайчо Трайков: Приключва ремонта на хидроагрегат в ПАВЕЦ „Чаира“

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков инспектира напредъка на ремонтните дейности в ПАВЕЦ „Чаира". Той констатира, че по съоръжението е свършена „изключително много и сериозна работа".

Не случайно на втория ден от мандата на правителството съм тук, последният път, когато съм идвал пак като министър, беше преди 16 години и тогава се радвахме на това уникално хидроенергийно съоръжение. След това авариите през 2022 г. оставиха цялата стана да се чуди какво става и да се питаме как вървят ремонтно възстановителните работи, заяви Трайков.

Той съобщи, че ремонтът на един от хидроагрегатите е на приключване и се предвижда пускането му в експлоатация в началото на април. Да припомним, че през януари миналата година беше пуснат след ремонт хидроагрегат 2.

Министърът припомни, че за хидроагрегат 1 вече е сключен договор за ремонт. По отношение на хидроагрегат 4 Трайков посочи, че именно той е с най-сериозния технически проблем.

Министърът заяви, че е изискал изготвянето на пътна карта за целия процес по възстановяване, която ще бъде публично представена.

Министърът изрази увереност, че екипите работят системно и че необходимите стъпки за пълното възстановяване са ясно разписани.