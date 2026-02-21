ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора и Милена в битка с най-добрите за финал на ол...

Трайков: Всяко домакинство с грешка в сметката за ток ще бъде компенсирано

Министър Трайчо Трайков в залата на ПАВЕЦ "Чаира"

Прави се анализ на софтуера на дружествата

В петък министърът на енергетиката Трайчо Трайков е имал среща с председателя на КЕВР Пламен Младеновски, който го е уведомил как вървят проверките на декемврийските сметки за ток. Разбрали сме се ,когато има окончателна проверка на всеки един сигнал, а те са много,  това да бъде обявено, каза Трайков. 

Младеновски се е ангажирал проверките да приключат до края на февруари или началото на март. Това съобщи министърът пред журналисти при инспекцията на ремонта в ПАВЕЦ "Чаира". Случаите са различни, най-важното е, че част от жалбите са основателни и те са важни, каза  той и уточни, че трябва да се отиде до край, се види защо се е случило и как ще бъдат компенсирани хората.  

Председателят на КЕВР го е уведомил, че са възложени  анализи на независима лаборатория, прави се проверка на софтуера,  за да се види дали причината е заради грешка на билинг системата или някаква друга.  

Ако клиентите на енергото, в чиито фактури има грешка,  вече са я платили, компенсирането ще стане с приспадането на сумата от следваща, като е възможно и възстановяване на парите. Сигналите, при които са ясни нещата, трите крайни снабдители са предприели по собствена инициатива да компенсират потребителите. 

Трайков посъветва всеки, който има съмнение, че има нещо нередно в сметката, да подаде сигнал до КЕВР, тъй като такъв е редът.

Министърът заяви, че ситуацията със снеговалежите се следи както от него, така и от колегите му от правителството. Били в постоянна връзка - както по отношение на електроснабдяването, така и по пътната мрежа. 

Засега трайни прекъсвания на тока за повече от 6 часа нямало. Има по-малки, които са разпръснати.

