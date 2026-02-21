Бернд Ланге: Има шанс да се възстановят събрани от САЩ мита

Председателят на Комисията по международна търговия в Европейския парламент (ЕП) Бернд Ланге заяви само от германски предприятия или американски вносители на техни стоки са били събрани над 100 млрд. евро в повече

Председателят на Комисията по международна търговия в Европейския парламент (ЕП) Бернд Ланге заяви, че съществува реална възможност за възстановяване на неправомерно събрани американски мита след решението на Върховен съд на САЩ срещу митническата политика на президента Доналд Тръмп.

„Надплатените мита трябва да бъдат възстановени", заяви Ланге пред „Дойчландфунк", цитиран от АПА и от БТА.

По думите му компетентен по въпроса е търговският съд в Ню Йорк, като вероятно ще бъдат подадени стотици хиляди заявления. Той изчислява, че само от германски предприятия или американски вносители на техни стоки са били събрани над 100 млрд. евро в повече.

Вчера Върховният съд на САЩ постанови, че Тръмп е превишил правомощията си, когато се е позовал на закон за извънредно положение, за да наложи мита срещу десетки търговски партньори, сред които и Европейски съюз. С решението си съдът на практика лишава тези мерки от правно основание.

Съдът обаче не се е произнесъл изрично по въпроса за евентуалното възстановяване на вече събраните суми. Според Ланге, ако магистратите са искали да изключат подобна възможност по съображения за национален интерес, са могли да го направят в решението си, но това не е станало.

Митата – данъци върху вноса – бяха ключов инструмент в икономическата и външната политика на Тръмп през втория му мандат. През април 2025 г. той обяви т.нар. „реципрочни" мита за повечето държави, позовавайки се на национална извънредна ситуация заради търговските дефицити. Преди това бяха въведени и мита за Канада, Китай и Мексико във връзка с борбата срещу трафика на наркотици. Мерките предизвикаха глобална търговска война, разклащане на финансовите пазари и засилена несигурност за бизнеса.

Германският евродепутат от Социалдемократическата партия заяви още, че вече договореното митническо споразумение между ЕС и САЩ на практика е останало без правна основа. „Основата за споразумението вече не съществува", подчерта Ланге и съобщи, че е свикал извънредно заседание на преговорния екип и на правната служба на Европейския парламент.