Каримански: Цените в българските ресторанти вече са сравними с европейските, а на места дори ги надвишават

Най-голямо увеличение на цените в България се забелязва в сектора на услугите, включително фризьорство, софтуерни услуги и ресторантьорство, каза членът на Управителния съвет на Българската народна банка Любомир Каримански каза по Нова телевизия. По думите му цените в българските ресторанти вече са сравними с европейските, а на места дори ги надвишават.

Според Каримански инфлацията у нас е по-скоро резултат от фактори на предлагането – като енергийни източници и шокове във веригите на доставки, отколкото от прекомерно вътрешно търсене.

Каримански коментира и извънредните спирания на шести блок на АЕЦ „Козлодуй", като ги определи като резултат от липса на навременни инвестиции и небрежност в предходното управление.

Той разкритикува решението държавните дружества да внасят 100 процента от дивидента си в бюджета с цел постигане на дефицит от 3 на сто, вместо средствата да бъдат реинвестирани в сигурност и поддръжка. По негови данни загубите от неработещия шести блок възлизат на над 60 млн. лева за няколко месеца.

По отношение на приходите в бюджета Каримански посочи, че планираният ръст от 33 на сто при приходите от ДДС е бил силно надценен, което е довело до неизпълнение от около 13 на сто. Това, по думите му, поставя риск пред бюджетната рамка за 2026 г., ако разходите останат на същото ниво.

Той изрази и притеснение от липсата на ясни критерии при разпределението на 900 млн. лева за общински проекти.

В заключение Каримански подкрепи идеята за създаване на европейска алтернатива на американските картови организации с цел запазване на платежния суверенитет на Европа.