Очаква се вълна от искове за възстановяване на внесени мита, САЩ може да загубят до $175 млрд.

След като Върховният съд на САЩ обяви за незаконни редица мита, наложени от президента Доналд Тръмп на основание Закона за международни извънредни икономически правомощия (IEEPA) от 1977 г., се очаква вълна от искания за възстановяване на вече събрани суми в размер на десетки милиарди долари, предадоха АПА и Асошейтед Прес, цитирани от БТА.

По данни на Университета на Пенсилвания потенциалният ефект за бюджета на САЩ може да достигне около 175 млрд. долара. Към средата на декември американската митническа агенция е събрала 133 млрд. долара по спорните мита.

В решението си, взето с шест гласа „за“ срещу три „против“, съдът постанови, че президентът е превишил правомощията си, тъй като облагането на вноса с мита е правомощие на Конгреса. В особено мнение съдия Брет Кавано предупреди, че евентуалното възстановяване на сумите „вероятно ще бъде хаотично“.

Според публикация на списание „Шпигел“ американски компании са внесли милиарди долари допълнителни мита от миналата година насам. Сред тях са търговци на дребно като „Амазон“ (Amazon) и „Уолмарт“ (Walmart), както и автомобилни производители като „Дженерал Мотърс“ (General Motors) и „Форд“ (Ford). Очаква се тези дружества да поискат възстановяване на средствата.

Председателят на Комисията по международна търговия в Европейския парламент Бернд Ланге заяви, че „надплатените мита трябва да бъдат възстановени“. По думите му компетентен е Международният търговски съд в Ню Йорк, като може да се стигне до стотици хиляди заявления.

Процедурите по възстановяване вероятно ще бъдат администрирани от Агенцията за митници и гранична охрана на САЩ и от специализирания търговски съд. Търговски адвокати посочват, че процесът ще бъде сложен и продължителен, като може да отнеме между 12 и 18 месеца.

Някои компании вече са предприели съдебни действия, сред които „Костко“ (Costco), „Ревлон“ (Revlon) и „Бъмбъл Би Фуудс“ (Bumble Bee Foods). Възможно е към претенциите да се включат и хедж фондове, които да изкупуват вземания срещу значителна отстъпка.

Експерти предупреждават, че възстановяването на средствата може да предизвика верижна реакция, включително искове между компании и техни доставчици или клиенти, ако митата са били прехвърлени в крайните цени. Потребителите обаче е малко вероятно да получат директни компенсации за по-високите цени.

Губернаторът на Илинойс Дж. Б. Прицкер поиска възстановяване на суми от името на домакинствата в щата, като изчислява, че ставките са стрували средно по 1700 долара на домакинство. Финансовият министър на Невада Закари Конин също е отправил искане към федералното правителство за 2,1 млрд. долара компенсации.

Очаква се решението на Върховния съд да доведе до продължителни съдебни спорове в различни юрисдикции през следващите години.