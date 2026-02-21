Асен Христов: Под 1% са грешните сметки за януарския ток, добре е да има такса електромер - 5 евро

Грешки със сметките за ток са възможни само в единични случаи, а грешката на България е, че няма такса електромер, която може да е 5 евро.

Това заяви председателят на Надзорния съвет на ЕРМ "Запад" в предаването "Говори сега" по БНТ.

"КЕВР провери и над деветдесет и няколко процента нямат основание. Едва под 1% от жалбите, подавани за надписани сметки, имат основание, цялата истерия със сметките за ток не съществува, категоричен е Христов. Според него през декември потреблението на ток нараства с 30% заради по-студения месец в сравнение с ноември. През януари и февруари - също. В момента спрямо януари - около 5-6%.

"Българинът все повече се отоплява на ток. Все по-малко са хората на централно парно. Потреблението ще расте - средно до 10-20 пъти повече, когато са на ток. През януари сметките са по-високи и заради празниците. Сметките зависят от времето навън", смята още Христов.

Начинът, по който се изчисляват сметките, е изключително регламентиран. "За мен по-скоро кандидат-депутати искат да се упражняват нещо. Милите, като няма какво да говорят, говорят за сметките за ток", допълни той.

Със сметките не можело да се излъже, не можели да се надпишат. Всичко идвало от повишената консумация.

Сега токът в България не достига и не го произвеждаме. Според Христов причината е, че продължаваме да си затваряме централите. Всички въглищни ще ги приключим. "Ще има абсолютен недостиг на базова енергия, ако не си построим другите два блока. През нощта няма слънце, няма вятър, ВЕИ-тата през зимата не работят. Да се замислим за базови мощности", допълни той.

За него договорът с "Боташ" е стратегически изгоден. И даде пример - ако се бият САЩ и Иран и не можем да доставяме газ под морето, какво правим? Къпем се с газ, твърдим, че е скъпа, но не сме построили нито една газова централа.

Какъв е проблемът, където има изградена инфраструктура, да изградим газови централи? Токът може да ни излезе на същата цена, на която внасяме, ама ще си е наш, ще можем да го изнесем. Ако ни затворят границите, недай си Боже, ще си е наш."

Според Асен Христов токът у нас продължава да е един от най-евтините. В цял свят имало такса електромер. "5 евро нищо не е. Ако имаше такава такса, щях да гарантирам много повече инвестиции. Ако някого го няма в къщата в село еди кое си 10 месеца, ще си пусне молба и ще си изключи. В Сицилия тази такса е 35 евро на месец, в Германия - 25 евро", завърши председателят на Надзорния съвет на ЕРМ "Запад".

