Тръмп обяви увеличение на временната глобална митническа ставка до 15 на сто

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще увеличи от 10 на 15 на сто временната митническа ставка върху вноса от всички страни, въведена след решението на Върховния съд на САЩ, което ограничи предишната му митническа програма, основана на закон за икономическа извънредна ситуация.

Вчера Тръмп разпореди незабавното налагане на 10-процентно мито върху всички вносни стоки в допълнение към действащите ставки. Съгласно използвания закон президентът има право да въведе ставка до 15 на сто за срок до 150 дни, макар че мярката може да бъде обект на съдебни спорове. Това съобщи БТА.

По думите му в рамките на този период администрацията ще подготви нови „законосъобразни“ мита.

„...Като президент на Съединените американски щати ще увелича с незабавен ефект 10-процентното световно мито върху страни, много от които „ограбват“ САЩ от десетилетия, до напълно допустимото и юридически проверено ниво от 15 процента“, написа Тръмп в публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл" (Truth Social).

„През следващите няколко месеца администрацията на Тръмп ще определи и издаде новите и законово допустими тарифи, които ще продължат нашия изключително успешен процес „Да направим Америка отново велика - ПО-ВЕЛИКА ОТ ВСЯКОГА!!!", написа Тръмп в профила си (оригиналното изписване на главните букви е запазено, б.ред.).

Тръмп прилага новата базова ставка съгласно раздел 122 от Търговския закон от 1974 г., който позволява на президента да налага тарифи за 150 дни без одобрение от Конгреса. Получаването на това одобрение може да се окаже трудно, тъй като демократите и някои републиканци се противопоставиха на елементи от неговата търговска политика.

Първоначалните 10-процентови ставки, обявени от Тръмп вчера, трябваше да влязат в сила на 24 февруари в 00:01 часа вашингтонско време, според информационния бюлетин на Белия дом. Очаква се Тръмп да произнесе речта си за състоянието на съюза пред Конгреса същата вечер във Вашингтон. Публикацията на Тръмп в събота не дава подробности за времето на влизане в сила на увеличените ставки.

Вчера Върховният съд постанови с 6–3 гласа, че Тръмп е действал незаконосъобразно, като е използвал дългогодишен закон за извънредни правомощия, за да оправдае „реципрочните“ си мита. През април миналата година той се позова на Закона за международни извънредни икономически правомощия, за да наложи мита от 10 на сто до 50 на сто върху десетки търговски партньори на САЩ.