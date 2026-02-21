Световните лидери и бизнеси предпазливи след развитието за митата на Тръмп

Редица правителства по света заеха предпазлива позиция, след като Върховният съд на САЩ обяви за незаконни мащабните извънредни мита, въведени от президента Доналд Тръмп на основание Закона за международни извънредни икономически правомощия (IEEPA). Част от страните потвърдиха вече договорените търговски рамки, а други заявиха, че изчакват следващите стъпки на Вашингтон, предадоха световните агенции.

Същевременно бизнесите са изправени пред нова вълна от несигурност, след като Тръмп обеща да заобиколи решението на съда, за да запази ставките си.

Администрацията на Тръмп твърди, че митата спомагат за стимулирането на американските производители и намаляването на търговския дефицит. Но много американски компании са били принудени да повишат цените и да се приспособят по други начини, за да компенсират по-високите разходи, предизвикани от митата.

Предстои да се изчисли какво облекчение ще получат всъщност фирмите и потребителите от решението, взето в петък. В рамките на няколко часа след решението на съда Тръмп обеща да използва друг закон, за да наложи 10 процента мито върху всички вносни стоки, което ще важи 150 дни, и да проучи други начини за налагане на допълнителни мита върху страни, които според него се занимават с нелоялни търговски практики. Президентът вече подписа указа за 10 процента мита, който трябва да влезе в сила от понеделник. Тръмп подчерта, че митата ще бъдат наложени по силата на Раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г., който дава на президента правомощия да налага временни търговски мита, за да решава проблеми, свързани с платежния баланс. По-рано днес обаче президентът обяви, че ще увеличи от 10 на 15 на сто временната митническа ставка върху вноса от всички страни.

Азия: преговори и изчакване

Южна Корея съобщи, че решението отменя 15-процентното т.нар. реципрочно мито върху нейни стоки и че ще продължи разговорите със САЩ по прилагането на търговското споразумение от миналата година. Индонезия, която наскоро финализира споразумение за 19-процентно мито върху американски износ, заяви, че следи както съдебното решение, така и обявената от Тръмп нова 10-процентна глобална тарифа по друг закон. Тайван следи отблизо решението на Върховния съд на САЩ относно митата и налагането от администрацията на американския президент Доналд Тръмп на плоска митническа ставка от 10 процента за всички страни.

От японското правителство посочиха, че намаляването на митата до 10 на сто „не е непременно негативно“, но може да окаже съществено влияние върху износа. Токио възнамерява да продължи преговорите с Вашингтон, за да предотврати допълнително увеличаване на митата.

Малайзия също изчаква допълнителна яснота, докато Камбоджа посочи, че ще продължи ратификацията на собственото си споразумение със САЩ. Според анализатори повечето азиатски партньори вероятно ще действат предпазливо, докато стане ясно каква ще бъде новата тарифна стратегия на Вашингтон.

Европейският съюз: координирана позиция

Законодатели в Европейския парламент ще проведат извънредно заседание, за да преоценят търговското споразумение със САЩ на фона на отменената 15-процентна ставка за европейски стоки.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че последиците ще бъдат внимателно анализирани и че приоритет остава „успокояването на нещата на международно ниво“. Италианският външен министър Антонио Таяни коментира, че премахването на тарифите е добра новина, но не очаква драматични промени.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви пред А Ер Де, че очаква тарифното бреме върху германската икономика да намалее. По думите му страните от ЕС ще изработят координирана позиция преди посещението му във Вашингтон.

Северна Америка: облекчение по споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада (USMCA)

Мексико и Канада не бяха обхванати от новата 10-процентна ставка, като Белият дом потвърди запазването на изключенията за много стоки по силата на Споразумението между САЩ, Мексико и Канада (USMCA).

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум заяви, че страната ще анализира решението, а министърът на икономиката Марсело Ебрард призова за предпазливост, като отбеляза, че над 85 на сто от мексиканския износ за САЩ не подлежи на мита.

Бразилия и Китай: диалог и несигурност

Вицепрезидентът на Бразилия Джералдо Алкимин заяви, че преговорите със САЩ ще продължат, включително по въпроси като стратегически минерали и центрове за данни. Президентът Луиз Инасио Лула да Силва поддържа позиция за диалог.

Китай не реагира незабавно, но Тръмп обяви планове да посети Пекин за среща с Си Цзинпин. Двете страни ще се стремят да запазят постигнатото търговско примирие, разширено и към контрола върху износа на чувствителни технологии и суровини.

Реакцията на компаниите

Широк кръг от американски индустрии – от търговията на дребно и технологичния сектор до земеделието – използваха решението на Върховния съд на САЩ като повод да подчертаят отражението на митническата политика на президента Доналд Тръмп върху бизнеса им, предава Асошиейтед прес.

„Бизнес раундтейбъл“ (Business Roundtable), организация, която лобира от името на над 200 американски компании, призова администрацията да ограничи бъдещите мита до конкретни случаи на нелоялни търговски практики и въпроси, свързани с националната сигурност.

Търговията на дребно под натиск

В сектора на търговията на дребно компаниите досега са реагирали по различен начин – чрез поемане на част от разходите, съкращаване на разходи и диверсифициране на доставките. Част от увеличенията обаче са били прехвърлени върху крайните цени в период на засилен инфлационен натиск.

„Националната федерация на търговците на дребно“ (National Retail Federation) изрази надежда, че по-нисшите съдилища ще осигурят „безпроблемен процес“ за възстановяване на вече платените мита – въпрос, който не бе изрично разгледан в решението.

Технологичният сектор търси стабилност

Митата създадоха сериозни затруднения и за технологичните компании, чиито продукти често се произвеждат в чужбина или зависят от вносни компоненти. „Асоциацията на компютърната и комуникационната индустрия“ (Computer & Communications Industry Association), която представлява компании с над 1,6 милиона служители, заяви, че очаква повече стабилност в търговската политика след решението.

Фермерите с призив за предпазливост

Фермерите, които бяха засегнати от по-високите цени на оборудването и торовете след влизането в сила на тарифите, както и от намаленото търсене на техните износни продукти, също изразиха своето мнение. „Американската федерация на фермерите“ (American Farm Bureau Federation) предупреди, че производителите вече са засегнати от по-високи цени на оборудването и торовете, както и от спад в износа, и призова президентът да не използва други правомощия за налагане на нови мита върху селскостопански суровини.

Сектори без облекчение

Решението засяга само митата, наложени по Закона за международни извънредни икономически правомощия (IEEPA). В сила остават други мита, включително върху стоманата и алуминия.

„Асоциацията за обзавеждане на дома“ (Home Furnishings Association), която представлява около 15 000 мебелни магазина в Северна Америка, посочи, че митата върху определени мебелни продукти остават непроменени.

В Чикаго пивоварната „Революшън брюинг“ (Revolution Brewing) отчита, че цената на алуминия за кеновете ѝ – внасян от Канада – е нараснала значително вследствие на митата върху металите. Алуминият, който използват във фирмата за кенчета, струва колкото съставките, които се слагат в тях, поради митата, които Тръмп наложи върху металите, които не са засегнати от решението на Върховния съд. Митата са само едно от предизвикателствата за бизнеса, който е засегнат и от колебанията в цените на ечемика и забавянето в търсенето на крафт бира. „Всичко се натрупва“, казва Джош Дет, управляващ партньор в пивоварната, пред АП. „Браншът се нуждае от облекчение. Цените на алуминия ни смазват“.

Скептицизъм сред европейския бизнес

В Европа реакцията също бе предпазлива. Италианските винопроизводители, които са силно засегнати от митата, посрещнаха решението на Върховния съд със скептицизъм, като предупредиха, че то може да задълбочи несигурността около търговията със САЩ.

Ю Ай Ви (UIV), търговска асоциация, представляваща над 800 италиански винопроизводители, предупреди, че несигурността може да се задълбочи, ако митата бъдат въведени отново чрез алтернативни правни механизми. САЩ са най-големият пазар за италианско вино, като продажбите са се утроили през последните 20 години. Новите мита за ЕС, които администрацията на Тръмп първоначално заплаши да бъдат 200 процента, предизвикаха страх в цялата индустрия, който остана дори след като САЩ намалиха, отложиха и договориха по-ниски ставки.

Икономистът Карстен Бржески от „Ай Ен Джи банк“ (ING Bank) коментира в изпратен до редактор на БТА имейл, че макар правното основание за част от митата да е отпаднало, икономическото въздействие може да остане сходно, ако администрацията използва други инструменти.

Експерти отбелязват, че въпреки съдебното решение несигурността за предприемачите остава висока, тъй като президентът вече даде сигнал, че ще използва други законови механизми за продължаване на тарифната политика.

Нови правни ходове от Вашингтон

Решението на Върховния съд бе прието с шест гласа „за“ срещу три „против“, като съдът постанови, че използването на закон от 1977 г., предназначен за извънредни ситуации, за въвеждане на т.нар. реципрочни мита от 10 до 50 на сто е незаконно.

В отговор Тръмп обяви, че ще наложи нова 10-процентна глобална ставка на основание раздел 122 от Търговския закон от 1974 г., който дава на президента временно право да въвежда мита за срок до 150 дни.

По оценки на „Блумбърг икономикс“ досега правителството на САЩ е събрало около 170 млрд. долара по спорните мита. Очаква се хиляди вносители да започнат съдебни процедури за възстановяване на средства.

На пресконференция Тръмп заяви, че ще използва други законови инструменти, за да продължи търговската си политика, и че събраните приходи от мита могат да нараснат допълнително.

Анализатори предупреждават, че несигурността за международните търговски партньори остава висока, а развитието през следващите седмици ще бъде определящо за бъдещата динамика в глобалната търговия.