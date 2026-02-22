Мирослав Боршош оглавява асоциация „Бранд България"

Целта на организацията е изграждането на нова национална платформа за популяризирането на страната по света

Създава се асоциация „Бранд България", чийто председател ще бъде бившият министър на туризма Мирослав Боршош. Организацията стартира с амбицията да помогне за изграждането на единна, модерна и стратегически управлявана идентичност на България на международната сцена. Основна мисия на асоциацията ще е утвърждаването и представянето на България като модерна, силна и конкурентна държава в глобален план.

„Бранд България" ще се представлява от бившия министър на туризма и бивш зам.-кмет на София Мирослав Боршош, който има дългогодишен опит в публичния сектор – държавната и местната власт, както и в провеждането на национални и международни кампании.

Целта на инициативата е да подпомогне и обедини усилията на държавата, бизнеса, местните власти, културните и академичните среди за цялостно представяне на страната като надежден партньор, инвестиционна дестинация, туристически център, технологично развиваща се икономика. Предстои асоциацията да разработи национална бранд стратегия и единен комуникационен и визуален стандарт, да организира международни бизнес и инвестиционни форуми, културни дипломатически събития и национални павилиони на ключови изложения, както и да създаде платформа за сертифициране и подкрепа на български продуктови и регионални брандове.

„България има огромен потенциал – в културата, иновациите, туризма, човешкия капитал. Дойде моментът да говорим с един глас и да представяме страната си с ясна стратегия, увереност и модерна визия. „Бранд България" ще е платформа за национално самочувствие, стратегическа координация и международна видимост", коментира председателят Мирослав Боршош.„Бранд България" ще функционира като мост между публичния и частния сектор, между институциите и местните власти, както и като независим и стратегически координатор, допринасящ за развитието на националния имидж.