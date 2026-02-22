Доматите поевтиняват, яйцата и гроздето поскъпват

Оранжерийните зеленчуци регистрират видимо намаление, при яйцата, гроздето и някои листни зеленчуци тенденцията е към поскъпване. Месото и млечните продукти остават практически замразени. Това показват данните на Системата за агропазарна информация (САПИ), събрани от 28 регионални офиса за мониторинг на потребителски цени към 18 февруари и предоставени на БТА.

Продукти с най-големи изменения в цените

Най-значимите процентни промени в посока нагоре през отчетния период на седмичната база са регистрирани при грозде - 12 на сто до средна цена 4,91 евро за килограм (регистрирано само в отделни региони), корнишони - 6 на сто до 2,96 евро за килограм, и яйца стандартни клас M - 4 на сто до 0,28 евро за брой.

В обратна посока, най-много са поевтинели оранжерийните домати - с 2 на сто до средна цена 2,71 евро за килограм, оранжерийните краставици - с 1 на сто до 3,72 евро за килограм, и чесънът - с 1 на сто до 5,08 евро за килограм.

Секторен обзор

При месото и месните продукти се наблюдава пълна стабилност. Секторът е в зона на почти нулеви отклонения за втора поредна седмица. Свинският врат с кост отбелязва символичен спад от 1 на сто до 6,75 евро за килограм, докато всички останали позиции - свински бут без кост (6,63 евро за килограм), агнешко (14,33 евро за килограм), пилета охладени и замразени (4,26 евро за килограм) - запазват нивата си от предходната седмица без отклонение. Пилешкото филе се задържа на 8,19 евро за килограм.

Единственото по-видимо движение е при смесената кайма, където има лек ръст от 3 процента в черноморските региони Бургас, Сливен и Ямбол, достигайки около 7,02 евро за килограм там, при национална средна цена 6,51 евро за килограм.

При млечните продукти има затишие след предходни малки ръстове. Прясното краве мляко в бутилка e средно 1,80 евро за литър, в тетрапак - 1,70 евро за литър, при нулево отклонение. Киселото мляко, кравето и овчето сирене, кашкавалът и маслото запазват нивата от предходната седмица без промяна на национално ниво. Адаптираното сухо мляко за кърмачета (800 г) остава на 20,62 евро за брой при нулево отклонение - стабилизация след 5 процента корекция надолу предходно.

Яйцата обаче се открояват: клас M поскъпва с 4 на сто до 0,28 евро за брой, а клас L бележи ръст с 2 на сто до 0,30 евро за брой в Благоевград, Кюстендил и Кърджали. В столичния регион ръстът е по-изразен - в София той е между 7 и 10 на сто при клас M.

При плодовете тенденциите са разнопосочни. Гроздето поскъпва рязко с 12 на сто до 4,91 евро за килограм, но наблюдението е локализирано - регистрирано основно в Благоевград, Кюстендил и Варна. Ягодите продължават да поскъпват - с 2 на сто до 8,98 евро за килограм, наблюдавани единствено в Югозападна България.

Лимоните поскъпват с 3 на сто до 2,62 евро за килограм, мандарините - с 2 на сто до 2,07 евро за килограм. Крушите бележат умерен ръст от 1 на сто до 2,80 евро за килограм, подкрепен от по-значителни движения в Северозападна България (поскъпване между 7 и 16 на сто). Ябълките, бананите и портокалите остават без значимо отклонение.

При зеленчуците се наблюдава облекчение при оранжерийните, но натиск при лука. Оранжерийните домати поевтиняват с 2 на сто до 2,71 евро за килограм - корекция след три поредни седмици на ръст. Спадът е най-изразен в черноморските области (Бургас с 8 на сто, Сливен със 7 на сто) и в столицата (11 на сто). Оранжерийните краставици поевтиняват с 1 процент до 3,72 евро за килограм, особено в Южна България.

В обратната посока - лукът поскъпва с 3 на сто до 1 евро за килограм с чувствителни регионални ръстове в Северозападна България (във Враца между 21 и 46 на сто). Корнишоните поскъпват с 6 на сто до 2,96 евро за килограм, а репичките - с 4 на сто до 0,84 евро за брой. Тиквичките бележат символичен ръст от 1 процент до 4,06 евро за килограм, но в Перник и София област скокът е значително по-висок - с 34-40 на сто.

Зелето, картофите, морковите и чесънът са в нулева до лека отрицателна промяна.

При варивата, брашното и хляба има пълна стабилност. Всички позиции в тази категория са без отклонение за седмицата. Захарта е 1,26 евро за килограм (ръст с 1 процент), оризът - 2,43 евро за килограм, зрелият боб - 3,09 евро за килограм, лещата - 3,07 евро за килограм. Брашното тип 500, хлябът и олиото запазват нивата от предходната седмица.

Регионални диспаритети

Осмата седмица на 2026 г. потвърждава устойчивата географска структура с допълнителен нюанс: Северозападна България (Видин, Враца, Монтана) показва по-силна волатилност при лук и листни зеленчуци, докато Черноморският регион регистрира по-бързо охлаждане при доматите и краставиците. Столичният район продължава да е сред лидерите при цените на яйцата.

Извод

Пазарът на дребно за осма седмица се отличава с умерена динамика. Видимото облекчение при оранжерийните зеленчуци е добра новина за потребителите, но поскъпването на яйцата за трета поредна седмица в отделни региони и продължаващото покачване на лимоните и гроздето поддържат ценовото напрежение в битовата кошница, пишат в заключение от САПИ.