Дигиталното производство достига нов етап на масово внедряване в Китай

КМГ

Най-новият доклад за дигитализацията на производствения сектор в Китай показва, че страната е преминала към етап на масово внедряване на цифрови технологии. Според анализа на Китайската академия за информационни и комуникационни технологии, над 89% от големите промишлени предприятия вече са реализирали дигитални подобрения до края на 2025 г. Най-напреднали в този процес са автомобилната, корабостроителната и електронно-информационната индустрия, където процентът на дигитализация достига около 94 %.

Дигиталната трансформация се очертава като ключов фактор за повишаване на ефективността, устойчивостта и „зеленото" производство в промишлеността. Според експертите ускоряването на прилагането на нови технологии изисква по-силна подкрепа за стандартизация, инфраструктура и съвместяване на дигиталните решения с оперативните нужди на компаниите. Целта е да се укрепи конкурентоспособността на производствения сектор в условията на глобална технологична промяна.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

