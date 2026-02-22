Димитър Манолов: Технически е възможно да бъде приет нов бюджет

Технически е възможно да бъде приет нов бюджет, но за това трябва да има широко политическо съгласие. Това каза президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов в предаването "Неделя 150" по БНР.

"Тази бира сме я пили и тя не е от най-вкусните - тогава, когато преди избори се започва упражнение по популизъм всестранно в НС, резултатите не са от най-добрите", предупреди той.

По думите му ако гледаме в дългосрочен план, рядко тези упражнения са полезни.

За увеличението на бюджетни заплати президентът на КТ "Подкрепа" посочи:

"На няколко места това се е случило с всичките неудобства. Тези средства, които са отпуснати - 5%, няма как да доведат до 5-процентно увеличение на заплатите, най-малкото заради ръста на МРЗ и заради недостатъците на системата за разпределение на средствата в бюджетния сектор, която трябва да бъде коригирана. Сега кого да питаме? Разбрах, че тези 15 млн. лв. са били преведени за градския транспорт на София. За останалите няма кого да питам?".

Според него служебното правителство може по някакъв начин да повлияе на доходите на хората, но Манолов не е оптимист за това дали ще поиска да го направи:

"За такива неща се иска смелост и отдаденост, каквито не се привиждат в едно служебно правителство".

В същото време цените отидоха там, където са цените на всички други, но това със заплатите не се случи, категоричен бе той. Според него това със сигурност ще предизвиква напрежение в частта с доходите.

Поскъпването се очакваше и преди, и след приемането на еврото, коментира Димитър Манолов. Според него обаче държавата няма механизъм, с който да противодейства. "Нещата са такива, за съжаление", каза той.

"Такава си направихме държавата. Като стане някаква беля, веднага търсим и обвиняваме държавата. Дали в тази работа с цените ще се сложи ред, вече започвам да се плаша".

Когато имаш свободна пазарна икономика, за такива непазарни административни регулации няма как да се говори, смята президентът на КТ "Подкрепа".

Димитър Манолов коментира и темата с промените в Кодекса за социално осигуряване, които позволяват създаването на т.нар. мултифондове, срещу които се обяви синдикатът. По думите му основната причина е, че отсъства елементът на доброволност на лицата, които участват.

"Високата доходност е висок риск. Както можеш да спечелиш много, така можеш да загубиш много. Това беше извадено пред скоби от цялата история за разни поправки в пенсионната система в угода на 3 от пенсионните дружества. Позицията не беше подписана от всички фондове", коментира той.

И напомни, че синдикатът е направил 77 предложения за промени в проекта за закона, като нито едно от тях не е било взето предвид. "Има много неща, с които не сме съгласни, но основното е, че това не се случва доброволно", обясни Манолов и добави друго тяхно искане:

"Нещо, за което настоявахме, е тези хора, които управляват частните пенсионни фондове, да обявяват доходите си в КПКОНПИ. Нека и тези хора, които управляват тези средства, да обявяват доходите си, за да разберем какво се случва там".

Относно въпроса за компенсирането на абонатите, които са получили по-високи сметките за ток, Манолов бе категоричен, че надвзетите пари трябва да бъдат върнати. Въпросът е какъв е механизмът, добави той. По думите му обаче първо трябва да се разбере колко са надписани тези сметки. "Как това ще стане обективно - на мен не ми е много ясно", изказа мнението си синдикалистът.

"Ако гледаме правилата, не е работа на КЕВР това, което се е случило, не е работа и на министъра. Ще стигнем до КЗП с "нейните страхотни правомощия"".

Обяснението за тези високи сметки е, че заради по-ниското напрежение превъртали електромерите, обясни той.

"Имам куп притеснения за една част от участниците в този кабинет. От незнание и неумение или по идеологически причини, стигащи до фанатизъм, могат да направят големи бели, които после няма да могат да бъдат поправени", каза още той.

"Има твърде много причини за притеснение в това, което се случва. Това винаги е така, когато се сменя правителство. Особено когато временно правителство си поставя странни задачи. Много съм притеснен. В началото сме на новия европейски бюджетен период, в който ще трябва да се погрижим за тези неща. В тази ситуация имаме правителство с двумесечна отговорност, което може да направи страхотни бели, както са правени в предишни случаи. Да си спомним историята с ПВУ. Белите бяха направени и досега не могат да бъдат поправени. Страх ме е, че и тук могат да се случат подобни неща", обясни той.

По думите му това правителство има сериозен партиен етикет и по тази причина няма как да разчита на спокойствие:

"Сложиха му такъв етикет и няма как да избяга от това. Той върви най-често с фигурата на министър-председателя".