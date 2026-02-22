След 4 години ремонт 50% от ПАВЕЦ “Чаира” - най-голямата батерия, ще заработи от април

Централата се счупи през 2022 г.

В началото на април ремонтът на още един хидроагрегат на ПАВЕЦ “Чаира”, която е най-голямата батерия за ток в Югоизточна Европа, ще заработи с 50% от капацитета си. Централата разполага с четири машини, в момента действа само една. Тя бе пусната в края на 2024 г., а през миналата година е произвела 222 575 мегаватчаса електроенергия.

Обновяването на втория агрегат се прави от австрийския консорциум ABB-Voith, след като през 2022 г. централата спря работа изцяло. Тогава се оказа, че

има пукнатини по 8 от 10 колони

в стационарната част. Те се намират в камера, през която водата пада от 700 метра височина, а тяхната роля е да я завихрят спираловидно, за да се завърти роторът.

Подобен проблем до този момент не е откриван и започнаха допитвания до много от големите ПАВЕЦ в света. Анализи на международни компании установиха умора на материала, което също бе необичайно. Потърси се и партньорство с производителя на оборудването - японската корпорация “Тошиба”. Експерти в енергетиката коментираха, че счупването на “Чаира” е резултат от неистова експлоатация и липса на основен ремонт през годините.

Експерти от централата показват статорни колони в един от агрегатите, които се ремонтират. Снимка: Велислав Николов Решението, което е приложено от австрийците при ремонта, е като това при възстановяването на вече работещия хидроагрегат. От НЕК заявяват, че е иновативно, специално разработено и е доказало ефективността си.

Централата е построена, за да ползва нощния ток от АЕЦ “Козлодуй”, който е на ниска цена. С него турбините се пускат през нощта, а след това водата с помпи през тунел се качва от язовир “Чаира” в язовир “Белмекен”. Другото предназначение е за бързо пускане на мощностите за ток при изключване на един от блоковете на атомната централа.

В момента е повече от необходимо да се възстанови ПАВЕЦ “Чаира”,

защото след бума на фотоволтаиците тя може да се използва за балансиране на системата - когато има излишен ток, се пускат помпите, а когато пада производството на соларна или вятърна енергия, се включва в производствен режим. Това бе и причината първата работа на служебният енергиен министър Трайчо Трайков да е да провери в събота как върви ремонтът.

Сега остава да се намери решение и за другите два агрегата, за да работи централата със 100% мощност. НЕК предвижда те да бъдат изцяло подменени. Но докато новите машини бъдат произведени, ще се ремонтират сегашните. От НЕК уточняват, че екипи от инженери от световни лидери в областта работят по проекта. Има и подписан договор с “Тошиба” за ремонта на един от неработещите хидроагрегати. В момента японската компания прави подготовка за старта на рехабилитацията, която трябва да приключи до края на тази година. Ако завърши успешно, централата ще има 75% от мощността си.

Обществената поръчка за проектиране и доставка на изцяло нови хидроагрегати засега обаче няма успех. До крайния срок - 9 януари 2026 година, не са подадени оферти. Сега от НЕК заявяват, че ще сменят подхода, за да привлекат фирми, които да изпълнят поръчката.

Батериите за възобновяема енергия са важни за енергийната система, защото соларните и вятърните централи нямат постоянно производство. Затова от архивите на НЕК бяха

извадени проекти за четири нови ПАВЕЦ

Дъното на язовир “Яденица” се вижда от входа на тунела, чието строителство е започнало преди години. Снимка: Велислав Николов

Две от тях - Батак и Доспат, са приоритет на държавната компания. Задействано отново бе и строителството на язовир “Яденица”. Той трябва да е втори изравнител - да качва вода към язовир “Чаира”, за да се увеличи почти двойно времето, в което се произвежда електроенергия от “Чаира”.