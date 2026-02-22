Неправилно изхвърлени литиевойонни батерии предизвикват все повече пожари в Австрия

Неправилното изхвърляне на литиевойонни батерии се превръща във все по-сериозен проблем за управлението на отпадъците в Австрия, тъй като предизвиква нарастващ брой пожари в инсталации за събиране и третиране на отпадъци. За това предупредиха на пресконференция във Виена представители на Координационния център за стари електроуреди (EAK), Министерството на околната среда и Федералната противопожарна служба, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По време на демонстрация на територията на „Заубермахер Дийнстлайстунгс" (Saubermacher Dienstleistungs AG) беше показано колко бързо повредени батерии могат да се възпламенят. При експеримента част от батериите започнаха да димят незабавно или да горят след механично увреждане.

Литиевойонните батерии са широко използвани в електронни устройства – от лаптопи и безжични слушалки до електронни цигари и електрически четки за зъби. Според експертите обаче високата им енергийна плътност крие значителен риск при неправилно изхвърляне.

По данни на Австрийската асоциация на предприятията за управление на отпадъци (VOEB) между 2012 и 2024 г. броят на пожарите в сектора е нараснал петкратно. Статистически в Австрия възникват до шест пожара дневно в сферата на отпадъците, като не всички, разбира се, се дължат на батерии.

Около три милиона батерии годишно попадат в остатъчните отпадъци

Оценки на Минно-геоложкия университет в Леобен сочат, че всяка година около 3 милиона литиевойонни батерии се изхвърлят заедно с останалите отпадъци вместо в предназначените за това контейнери – приблизително две батерии на тон отпадъци. Очаква се този брой да достигне 6 милиона годишно през следващите години.

Изпълнителният директор на Координационния център за стари електроуреди Елизабет Гизер посочва, че през 2024 г. литиевойонните батерии са съставлявали 46,5 процента от всички пуснати на пазара батерии за устройства, но делът на събиране при тях е едва 13,3 процента. За сравнение, при останалите батерии той надхвърля 86 процента.

През 2025 г. организацията е регистрирала 36 по-големи пожара в предприятия за изхвърляне и рециклиране, като в редица случаи вероятната причина са били литиеви батерии. Един от най-тежките инциденти е пожар през юли 2025 г. в предприятие в Източен Тирол, при който съоръжението е изгоряло напълно.

Министърът на околната среда Норберт Тотшних подчерта, че правилното изхвърляне на батериите е от ключово значение за безопасността на предприятията и за функционирането на кръговата икономика. Той обяви засилена информационна кампания, като развитието на инициативата „Дайте празните" (Her mit Leer) ще започне през пролетта на 2026 г.

„Термично изтичане" и трудности при гасене

При механично увреждане може да настъпи т.нар. „термично изтичане" (thermal runaway) – верижна реакция с рязко повишаване на температурата до самозапалване, обясни Бертолд Крен от „Заубермахер Дийнстлайстунгс". В камионите за отпадъци и сортировъчните инсталации батериите често се смачкват, което създава условия за подобни реакции.

Мартин Митнекер от Федералната противопожарна асоциация посочва, че подобни пожари често възникват на няколко метра под повърхността на купчина отпадъци и гасенето им може да продължи с дни. Освен значителен ресурс от техника и персонал проблем представлява и продължителното замърсяване на въздуха, както и необходимостта от събиране и третиране на замърсените води от гасенето.

Икономическите щети от подобни инциденти възлизат на десетки милиони евро. Част от застрахователните компании са увеличили значително премиите или са се оттеглили от сектора поради повишения риск.

Експертите подчертават, че освен информационни кампании са необходими и регулаторни мерки. Министерството на околната среда планира забрана на еднократните електронни цигари до края на 2026 г.

Институциите призовават гражданите да връщат батериите и акумулаторите в специализираните пунктове или търговските обекти и да не ги изхвърлят в контейнерите за остатъчни отпадъци.