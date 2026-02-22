Украинският пазар на труда остава устойчив четири години след началото на войната

Четири години след началото на руската инвазия украинският пазар на труда демонстрира изненадваща устойчивост въпреки мащабните разрушения и продължаващите военни действия, сочи анализ на „Рокуул Фаундейшън Берлин" (Rockwool Foundation Berlin), предоставен на Ройтерс и цитиран от БТА.

След започналата на 24 февруари 2022 г. инвазия безработицата в страната временно надхвърли 20 на сто, но към момента е около 11 на сто – само с няколко процентни пункта повече спрямо нивото преди войната. Реалните заплати, които първоначално са отбелязали спад, до 2024 г. са се върнали на предвоенното си равнище и дори са го надминали.

Съавторът на изследването Тито Боери, професор в Университета „Бокони" в Милано, подчертава, че „дългите войни често се печелят във фабриките, а не на бойното поле". По думите му данните показват, че при екстремни условия е възможно бързо преразпределение на работната сила.

От началото на войната украинският трудов пазар претърпя исторически сътресения. Около три милиона души напуснаха страната, най-малко 500 000 бяха мобилизирани за военна служба, а приблизително 150 000 загинаха. В резултат работната сила в контролираните от правителството територии намаля с около една четвърт.

Налице са и съществени регионални различия. Икономическата активност се измести от фронтовите райони към западната част на страната, като заетостта се увеличи в отбранителната индустрия. Според анализа устойчивостта се дължи на гъвкавостта на заплащането и наемането, разширеното използване на дистанционна работа и по-високата заетост на жените, които са поели редица дейности, традиционно изпълнявани от мъже.

Международен валутен фонд прогнозира икономически растеж от 4,5 на сто за Украйна през настоящата година. След свиване на брутния вътрешен продукт с над една четвърт през 2022 г. икономиката отново бележи растеж.

Изследователите обаче предупреждават, че при продължаване на войната страната може да се изправи пред задълбочаващ се недостиг на квалифицирана работна сила, а предизвикателствата при следвоенното възстановяване ще бъдат съпоставими с тези по време на конфликта.