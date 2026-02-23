Крале, папи, светци на евромонети – български и чужди важат в магазина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сред най-интересните за колекционерите са на Монако с образ на Грейс Кели и тези на Ватикана

С две лица - общо и национално, евромонетите са много повече от платежно средство. Поглеждайки в джоба си, виждаме не просто ресто, а произведения на изкуството, които могат да се нарекат метални визитки на нациите. Но с всички тях може да се плаща навсякъде в еврозоната.

Държавите в нея са 21, но има още четири, които са приели еврото като платежно средство и имат свои монети. Това са Ватиканът, Сан Марино, Монако и Андора. От едната страна всички изглеждат еднакво - карта на Европа и номиналът. Обърнете ли монетата, се разкрива част от историята на страната, от която идва.

От алпийски цветя до кралски портрети

Австрия е избрала да украси най-дребните монети с алпийски цветя, докато по-големите носят архитектурния блясък на Виена. Ликът на Моцарт грее върху 1 евро, а борецът за мир Берта фон Зутнер е символът на 2 евро.

Белгия залага на по-класически подход - върху всички номинали е портретът на действащия крал, придружен от неговия монограм.

Хърватия е вплела богата символика - старинната глаголица е върху най-малките монети, Никола Тесла украсява други, златката (куна на хърватски - бел. ред.) – символ на досегашната им валута, стои върху 1 евро, а картата на страната е върху 2 евро.

Кипър разказва за своята природа и история чрез муфлона, античния кораб от Кирения и мистичния праисторически идол от Помос върху монетите от 1 и 2 евро.

Естония остава вярна на минимализма - на всички нейни монети присъства единствено картата на държавата.

Символи на историята и културата са избрали други държави.

Финландия поставя лъва от герба си, грациозни лебеди в полет и дивата северна къпина (морошка).

Франция залага на Мария Кюри, Джозефин Бейкър, Симон Вейл - първи председател на пряко избрания Европейски парламент, женствена Мариан - олицотворение на стремежа към стабилна Европа, дървото на живота. На разпознавеми символи разчита Германия - дъбовата клонка, Бранденбургската врата и федералния орел.

Към корените на цивилизацията препраща Гърция - древни триреми, исторически личности, бухалът от античните монети и митологичната сцена на отвличането на Европа от Зевс.

Ирландия е избрала единна идентичност за всички свои монети - емблематичната келтска арфа, която е национален символ на страната.

В истинска галерия е превърнала Италия монетите си. Всяка от тях има различен дизайн - от Колизеума и Раждането на Венера на Ботичели до Витрувианския човек на Леонардо да Винчи и портрета на Данте Алигиери.

Гербове, владетели и национални символи също не са пропуснати. Латвия е поставила държавния си герб върху малките монети, а върху тези от 1 и 2 евро е образ на т.нар. латвийска девойка в народна носия. Литва обединява всичките си номинали с образа на рицаря Витис - сърцето на техния държавен герб.

Люксембург, Нидерландия и Белгия спазват монархическата традиция, като изобразяват своите владетели върху монетите.

Малта съчетава древното минало с държавността - праисторически храм, националния герб и осемлъчевия малтийски кръст.

Португалия гледа към историята си чрез средновековни кралски печати и националния герб.

Словакия изобразява емблематичния връх Криван, замъка в Братислава и двойния кръст върху трите хълма – символ с дълбоки християнски корени.

Словения е заложила на голямо разнообразие – от поети и планини до коне и архитектура, като всяка една монета разказва различна история.

Испания украсява малките номинали с катедралата в Сантяго де Компостела, средните с Мигел де Сервантес, а най-големите – с портрета на краля.

Българските евромонети са препратка към традиция и духовност

Мадарският конник е върху всички центове. Монетата от 1 евро носи лика на свети Иван Рилски Чудотворец, а тази от 2 евро - на Паисий Хилендарски.

Надписите също остават на български - стотинка и евро, а върху ръба на монетата от 2 евро е гравиран заветът Боже пази България.

Евромонетите отдавна не са само пари, а обект на истинска страст за нумизматите. Особено търсени са възпоменателните емисии от 2 евро, които излизат в ограничени тиражи за специални поводи. Сред ценените е монетата на Монако с образа на Грейс Кели, отсечена в памет на принцесата. Високо се ценят и монетите на Ватикана, които често се превръщат в рядкост, особено при избор на нов папа.