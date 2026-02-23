Златото пази стойността на парите ви

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламен Манчоров и Самуил Огнянов

Златото не е инструмент за бърза печалба, а защита на стойността на парите в дългосрочен план, подходящо е за консервативни инвеститори. Това каза Пламен Манчоров - изпълнителен директор на „ГолдТръст Мениджмънт", в новия епизод на подкаста „ДЖОБни съвети".

Как ще се движат цените, да купуваме наведнъж или поетапно и защо е по-добре да се купи физическо злато, ще разберете в епизода.

„ГолдТръст Мениджмънт" има амбицията да преобърне представите за търговия със злато с нов подход и фокус върху предлагането на иновативни продукти и услуги. Компанията работи под бранда Auro Domus. Една от новите услуги е изкупуването на старо злато – бижута и други предмети, което се различава от обичайните заложни къщи.

