Три линии влияят на финансовите пазари тази седмица

Финансовите пазари навлизат в новата седмица под знака на три основни линии – съдебния удар срещу част от търговската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, нарастващите инфлационни рискове на фона на по-високите цени на петрола и решаващите корпоративни отчети в сектора на изкуствения интелект.

Първоначалният оптимизъм след решението на Върховния съд бе балансиран от осъзнаването, че администрацията може да използва алтернативни правни механизми за запазване на тарифите, пише БТА.

В същото време инфлационните данни и сигналите от централните банки поддържат несигурността около бъдещия лихвен цикъл, а отчетът на „Енвидиа“ (Nvidia Corp) се очаква да се превърне в ключов тест за устойчивостта на технологичното рали.

В Европа през миналата седмица индексите се стабилизираха, а германският DAX отново премина границата от 25 000 пункта. Доходността по облигациите остана относително спокойна въпреки по-рестриктивния тон в протокола на Управлението за федералния резерв (с твърда антиинфлационна позиция). Инвеститорите обаче остават чувствителни към всяка нова инфлационна изненада и към сигналите за устойчивостта на растежа.

Европа, Близкият Изток и Африка

През изминалата седмица вниманието бе насочено към предварителните индекси на мениджърите по поръчки, които показаха подобрение в промишлеността на еврозоната и особено в Германия. Това бе първият сигнал от години насам, че индустриалният сектор може да излиза от продължителната стагнация.

Александер Кремер от „Райфайзен Рисърч“ (Raiffeisen Research) подчертава, че промишленият PMI се е повишил над границата от 50 пункта – знак за възстановяване, подкрепено от по-високи фискални разходи за инфраструктура и отбрана. В същото време от „Хелаба“ (Landesbank Hessen-Thüringen – Helaba) отчетоха, че седмичният ръст на DAX от 0,8 на сто може да се тълкува като индикация за постепенно стабилизиране на германската икономика въпреки засиленото възприятие на риск.

Предстоящата седмица ще даде по-ясен отговор дали подобрението е устойчиво. Институтът Ифо (Ifo) ще публикува основния си индикатор за икономическото настроение, като анализаторите очакват леко повишение както при компонента за очакванията, така и при оценката на текущите условия. Това следва от подобренията, наблюдавани вече в индекса на мениджърите по поръчките.

В сряда ще бъдат оповестени детайлите зад ръста от 0,3 на сто на германския БВП през четвъртото тримесечие на 2025 г., който първоначално бе приписан на разходите на домакинствата и правителството, както и на възстановяване в строителството и индустрията. Заводските поръчки, които се ускориха през декември, подсказват, че публичните инвестиции започват да дават ефект.

Германия, Франция и Испания ще публикуват предварителни данни за инфлацията през февруари, като според „Блумбърг Икономикс“ (Bloomberg Economics) цените на енергията и храните остават основни двигатели. Данните ще последват окончателните стойности за еврозоната, които хвърлиха светлина върху понижението на индекса на услугите през януари.

Седмицата ще бъде активна и по линия на Европейската централна банка. Президентът Кристин Лагард ще даде интервю за Си Би Ес, ще участва в събитие във Вашингтон и ще се яви пред икономическата комисия на Европейския парламент. Бъдещият ѝ заместник Борис Вуйчич също ще бъде изслушан. Очакват се и годишните резултати на ЕЦБ, както и проучването за инфлационните очаквания на потребителите.

„Очаква ни натоварена седмица със серия от индикатори за икономическите нагласи в няколко от водещите европейски икономики. В Швеция фокусът ще бъде върху растежа, докато в Норвегия вниманието е насочено към данните за домакинствата и пазара на труда. В САЩ също предстоят редица важни икономически публикации, но най-голямо внимание вероятно ще привлече речта на президента Доналд Тръмп за състоянието на съюза“, посочват анализаторите от „СЕБ Груп“ (SEB Group).

В региона предстоят и решения за лихвените проценти. Централната банка на Израел вероятно ще понижи ставката с 25 базисни пункта до 3,75 на сто на фона на забавена инфлация. Унгария може да постави начало на дългоочакван цикъл на облекчаване, особено след по-слабите от очакваното данни за инфлацията. „Това няма да бъде еднократна стъпка и очакваме по-нататъшно облекчаване през тази година“, посочват анализатори от Ай Ен Джи (ING) в бележка до клиенти.

Нигерия се очаква да намали основната лихва с 100 базисни пункта до 26 на сто, докато Ботсуана вероятно ще запази ставката си непроменена. В Южна Африка бюджетната реч на финансовия министър ще бъде следена за сигнали за фискална консолидация.

Северна Америка

Миналата седмица в САЩ пазарите реагираха положително на решението на Върховния съд, което ограничи използването на извънредни правомощия за налагане на тарифи. Оптимизмът обаче бе частично неутрализиран от данните за инфлацията и по-високата доходност по облигациите. Протоколът от януарското заседание на Федералния резерв бе възприет като по-скоро „рестриктивен“, а част от членовете не изключиха възможността за бъдещо повишение на лихвите при устойчив ценови натиск.

През новата седмица акцентът ще бъде върху инфлацията на едро, като се очаква производствените цени да се стабилизират след рязкото покачване в края на 2025 г. Данните от клона на УФР за Ричмънд за производствената активност, показателите за потребителско доверие, отчетът на „Ей Ди Пи Рисърч“ (ADP Research) за заетостта и седмичните молби за помощи за безработица ще допълнят картината. Предстоят и изказвания на представители на УФР, сред които Кристофър Уолър, Лиса Кук, Остан Гулсби и Рафаел Бостик.

Корпоративният фокус остава върху „Енвидиа“, чийто отчет може да зададе тона на целия технологичен сектор, както и върху резултатите на „Сейлсфорс“ (Salesforce), „Интуит“ (Intuit), „Дел“ (Dell) и „Коруийв“ (CoreWeave).

„Седмицата ще бъде много важна за софтуера“, заяви Кинг Лип, главен стратег в „Бейкъравеню Уелт Мениджмънт“ (BakerAvenue Wealth Management). Макар че разпродажбите в сектора като цяло изглеждат „преувеличени“, по думите му „има някои софтуерни компании, които… ще трябва да намерят начин да се адаптират и да внесат иновации“.

„Инвеститорите все по-критично оценяват дали мащабните инвестиции на т.нар. хиперскалери в инфраструктура за изкуствен интелект ще донесат очакваната дългосрочна рентабилност. Това обяснява ротацията извън част от технологичните лидери и засиленото търсене на алтернативни сектори и региони“, отбелязват от „Хаспа“ (Hamburger Sparkasse – Haspa).

Инфраструктурните компании в сферата на изкуствения интелект „Дел“ (Dell) и „Коруийв“ (CoreWeave) също ще публикуват финансовите си резултати през тази седмица, като отчетите им ще бъдат възприети като индикатор за темпа на инвестиции в центрове за данни и облачна инфраструктура.

Големите корпорации в областта на изкуствения интелект вече обявиха планове за увеличаване на капиталовите разходи за изграждане на центрове за данни и свързана инфраструктура, които често използват оборудване на „Енвидиа“ (Nvidia Corp). Това създава предпоставки компанията да отчете силни резултати, посочи Марта Нортън, главен инвестиционен стратег в „Емпауър“ (Empower).

„Очакванията за изключителни резултати за „Енвидиа“ са постоянна тема през последните няколко години“, каза Нортън. „И така, трудно е „Енвидиа“ да изненада, когато всички очакват да изненада“.

В Канада ще бъдат публикувани данните за БВП за четвъртото тримесечие. „Банк ъв Канада“ очаква стабилна динамика, въпреки че индустриалните данни сочат свиване. Търговските напрежения и забавянето на имиграцията тежат върху растежа, но по-високите правителствени разходи и умерено акомодативната политика осигуряват подкрепа.

Анализаторите от „Сити“ (Citi) очакват брутният вътрешен продукт да бъде „близък до нулев растеж на тримесечна база или да отбележи лек спад“, се посочва в тяхна бележка до клиенти. По отношение на паричната политика те допълват, че „Банк ъв Канада“ вероятно ще запази основната лихва без промяна през следващите месеци. В същото време признаците за отслабване на икономическата активност могат да засилят пазарните спекулации за възможно ново понижение на лихвите на по-късен етап.

Азия и Тихоокеански регион

В Азия инфлационните данни ще бъдат във фокуса. Австралия ще публикува месечния индекс на потребителските цени, който ще покаже дали ценовият натиск от края на 2025 г. се запазва.

В Япония индексът за Токио вероятно ще отчете забавяне на базисната инфлация до около 2 на сто, но това едва ли ще отклони „Банк ъв Джапан“ от курса към постепенно повишаване на лихвите.

Шри Ланка и Сингапур ще публикуват инфлационни данни, а Индия ще отчете БВП за четвъртото тримесечие, като се очаква леко забавяне на растежа до 7,4 на сто на годишна база. Нова Зеландия ще представи индекси за бизнес и потребителско доверие, след като последният достигна най-високо равнище от над четири години.

Китай вероятно ще запази без промяна основните лихвени проценти по 1- и 5-годишните кредити, а Тайланд и Южна Корея ще обсъдят посоката на паричната политика, като пазарите не очакват значителни промени.

Латинска Америка

В Латинска Америка вниманието ще бъде насочено към Мексико, което започва седмицата с окончателни данни за производството. Въпреки по-добрите от очакваното предварителни стойности, икономиката функционира под потенциала си. Данните за потребителските цени в средата на месеца може да не дадат достатъчно основание за ново облекчаване на политиката, а несигурността около бъдещето на споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада (USMCA) добавя допълнителен риск.

Бразилия ще публикува данни за текущата сметка, инвестициите, кредитирането и инфлацията, както и бюджетните баланси. Въпреки че фискалният дефицит надхвърли 8 на сто през последните години, забавянето на икономиката може да отвори пространство за понижение на лихвите.

В Аржентина данните за БВП за декември могат да засилят опасенията от стагфлация, докато в Перу се очаква годишен растеж около 3,4 на сто. Чили ще публикува серия от икономически индикатори, сред които ключов е месечният добив на мед.

И така - новата седмица вероятно ще започне с известно стабилизиране след волатилните движения от последните дни, но пазарите остават уязвими към инфлационни изненади, геополитически събития и корпоративни сигнали. Данните от Германия и САЩ ще бъдат водещи за краткосрочната посока, а инвеститорите ще търсят потвърждение дали възстановяването в Европа и устойчивостта на американската икономика могат да се превърнат в по-траен тренд.