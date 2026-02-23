ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай призова САЩ да отменят едностранните мита

Снимка: Китайска медийна група

Говорителят на Министерство на търговията на Китай заяви днес, че китайската страна оценява решението на Върховен съд на САЩ, според което част от наложените от американското правителство допълнителни мита на основание Закона за международните извънредни икономически правомощия са незаконни, съобщава КМГ.

Пекин отново подчерта, че се противопоставя на всякакви едностранни митнически мерки, които нарушават международните търговски правила и не са в интерес на никоя страна. Китай призовава САЩ да отменят съответните мита срещу търговските си партньори.

Американската страна също така по-рано обяви, че подготвя алтернативни търговски мерки. „Китай ще следи развитието и ще защитава твърдо своите интереси", добави още говорителят.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

