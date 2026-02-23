ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петролът поевтиня на фона на ядрените преговори с Иран и несигурността около митата на САЩ

1740
Петрол СНИМКА: Pixabay

Котировките на петрола спаднаха с около 1 на сто в днешната търговия в момент, когато САЩ и Иран се готвят за трети кръг от ядрените преговори, облекчавайки опасенията от ескалация на конфликта, а новите увеличения на митата от президента Доналд Тръмп създадоха несигурност за световния растеж и търсенето на горива, предаде Ройтерс.

Сортът Брент, чиято цена е рефрентна за Европа, поевтиня със 76 цента или 1,06 на сто до 71 долара за барел в азиатската електронна сесия тази сутрин. Американският лек суров петрол (WTI) изгуби 75 цента или 1,1 на сто и един барел се търгуваше за 65,75 долара.

В събота Тръмп заяви, че ще повиши временните мита от 10 на 15 на сто върху вноса в САЩ от всички страни. Това е максималното ниво, позволено от закона, след като Върховният съд на САЩ отмени предишната му митническа програма, предаде БТА.

"Новината за митата през уикенда доведе до известно избягване на риск тази сутрин, което може да се види в цената на златото и фючърсите върху американските акции и това оказва натиск върху цената на суровия петрол", коментира анализаторът на "Ай Джи Маркетс" (IG Markets) Тони Сикамор.

Китай обяви днес, че прави "пълна оценка" на решението на Върховния съд на САЩ за митата, и призова Вашингтон да премахне "съответните едностранни митнически мерки", наложени на търговските му партньори.

Решението за митата неутрализира нарастващите опасения от военен конфликт между САЩ и Иран, който тласна цените два основни сорта петрола с над 5 на сто миналата седмица.

Иран и САЩ ще проведат трети кръг от ядрените преговори в четвъртък в Женева, съобщи вчера външният министър на Оман Бадр Албусаиди, припомня Ройтерс.

