Американските митнически власти спират от вторник събирането на мита, признати за незаконни

Службата за митническа и гранична защита на САЩ (CBP - лат. букви) обяви, че ще престане да събира мита, наложени съгласно Закона за международни извънредни икономически правомощия (IEEPA), една минута след полунощ (05:01 ч. по Гринуич; 07:01 бълг. вр. - бел ред.) във вторник. Това ще стане повече от три дни след като Върховният съд на САЩ обяви митата за незаконни, предаде Ройтерс.

Митническата служба информира спедиторите в своята услуга за съобщения "Карго Систъмс" (Cargo Systems), че "ще деактивира" всички тарифни кодове, свързани с предишни заповеди на президента Доналд Тръмп, свързани с IEEPA, считано от вторник, предаде БТА.

Спирането на събирането на мита по Закона за международни извънредни икономически правомощия съвпада с налагането от Тръмп на нова, 15-процентна глобална ставка по силата на различно правно основание, която да замени отменените от Върховния съд в петък.