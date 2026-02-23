ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 1/4 от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия

Делът на електроенергията, произведена от вятърни централи през последните 24 часа, е 27,5 %. СНИМКА: Pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 27,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 23 процента от общото количество електроенергия (1,692 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 4,6 процента (335 гигаватчаса) от нея, пише БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Германия (79,9 процента), Нидерландия (53,6 на сто) и Белгия (48,2 процента). В България делът 3 процента. 

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (958,4 гигаватчаса), Франция (256,7 гигаватчаса) и Нидерландия (128,3 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 3,4 гигаватчаса. 

 

