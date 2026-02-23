Евродепутати настояват за отлагане на гласуването в ЕП на търговското споразумение със САЩ

Белгийски евродепутати настояват да бъде отложено насроченото за утре гласуване на търговското споразумение между ЕС и САЩ, съобщиха местни медии. Утре комисията на Европейския парламент по въпросите на международната търговия се очаква да се произнесе по споразумението, сключено миналото лято между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президента на САЩ Доналд Тръмп.

Искането за отлагане е свързано с решението на Върховния съд на САЩ да отмени наложените от Тръмп мита. Според евродепутатите Катлийн ван Бремпт и Йохан ван Овертфелт съдебното решение внася твърде голяма несигурност, пише БТА.

Уточнява се, че днес групата на социалистите в ЕП ще внесе предложение за спиране на работата на законодателите по този въпрос. Европейската комисия вчера разпространи изявление, в което посочи, че очаква пълна яснота за стъпките на САЩ след решението на Върховния съд и отбеляза, че обстановката не е благоприятна за постигане на "справедлива, равновесна и взаимноизгодна" трансатлантическа търговия, както е договорено от двете страни и е посочено в съвместното изявление на ЕС и САЩ от август миналата година.

Като най-големия търговски партньор на САЩ, ЕС очаква Вашингтон да спазва ангажиментите си, посочени в съвместното изявление; стоките от ЕС не трябва да бъдат засегнати от повишение на митата над предварително договорения таван, се допълва в изявлението.