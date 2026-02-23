Владимир Иванов: 35 онлайн търговци с нарушение при въвеждането на еврото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

86% от левовете в обращение вече за иззети, 4,4 млрд. остават за прибиране. Това заяви председателят на Координационния съвет към механизма за въвеждане на еврото Владимир Иванов.

От началото на годината до 20 февруари в пощите са извършени 147 977 операции за обмяна на 220 млн. лв. Няма проблеми от гледна точка на натоварване, охраната при раздаването на пенсиите си свърши работата, няма инциденти. Възрастните да внимават да не носят големи суми и да търсят официални институции, призова Иванов.

В периода 13-18 февруари са засечени 13 нови случаи за опити за неистински банкноти, образуване са 5 досъдебни произвводства за престъпления по НК, 7 преписки, 1 проверка, 117 банкноти са иззети. От началото на годината има 143 случая.

Иванов припомни, че до 8 август тази година търговците трябва да продължават да спазват законите за еврото и засиленият контрол ще продължи.

КЗП в периода 13-22 февруари е извършила 279 проверки, открити са 34 нарушения, издадени са 18 преписки, 12 постановления, сключени са 8 споразумения. Проверките са приоритетно при услугите - заведения, развлечения, закусвални, фризьори, шивачи, автомивки, вендинг машини. Проверяват се и онлайн търговци, от октомври са издадени 35 наказателни постановления.

НАП в периода 10.10 - 22.2 е извършила 9570 проверки - открити са 547 нарушения, 702 акта, 162 наказателни постановления на стойност 402 хил. евро.

БАБХ в периода 16-20 февруари е извършила 575 проверки, издала е 32 предписания, 1 акт за нарушение, 1 спиране на дейност. От проверките в лаборатории от миналата седмица при 3 броя млечни продукта има нарушение, пратени са още 12 проби млечни продукти.

С 1 евро намалява потребителската кошница до 57 евро за последната седмица. Миналата година по това време е била 52 евро, каза още Иванов и даде сравнение как са се променили цените на храните за последната година:

Увеличили са се:

домат - с 31% нагоре

краставица с 57% нагоре

тиквички със 103%

лимони с 72%

портокали с 22%

мандарини с20%

банани с 20%

брашно и прясно мляко - няма промяна

олио с 2%

яйца с 31%

сирене, кашкавал, пилешко месо с по 6%

Намаление има при:

лук с 26%

моркови с 2%

зеле с 28%

картофи със 17%

захар с 4%

фасул с 6%

ориз с 3%

свинско месо с 2%

Движението на цените от началото на годината:

захар ,фасул, ориз, брашно, кисело мляко, свинско месо - надолу;

пилешко месо - с 3 цента нагоре

кашкавал - с 34 цента ръст

сирене - с 14 цента нагоре

червен и зелен пипер, тиквички - увеличение над 100%, или съответно с 1,20 евро, 1,46 евро и 1,50 евро.

При краставици и домати също има увеличение, но наближава по-топъл период и се очакват по-дорби реколти от съседните държави, успокои Иванов.

Има стабилни цени на зърнения пазар, при олиото също няма повишение, търсенето е слабо.