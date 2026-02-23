Служебният финансов министър: 5% индексация на заплатите остава

До няколко дни ще разберете кога ще внесем втория удължителен бюджет с повече информация за него, но 5% индексация на заплатите на държавния сектор остава. Много от ведомствата, министерствата и общините все още не са увеличили заплатите и с тези 5%, въпреки че са в сила от 1 януари, призовавам ги да го направят.

Това каза служебният финансов министър Георги Клисурски. Той взе участие в седмичния брифинг на Координационния съвет към механизма за въвеждане на еврото и отговори на журналистически въпроси.

Относно това дали службният кабинет има намерение да тегли нов външен дълг, Клисурски заяви, че това е обвързано с приемането на редовен бюджет. Фокусът на правителството е върху внасяне на удължителен закон и засега няма отношение към нов дълг.

Тази седмица ще се запозная с дейността на колегите от НАП и другите подопечни на Министерсвото на финансите ведомства и преди да съм запознат с работата им, не мога да коментирам смени на ръководства, допълни още Клисурски.

А относно въвеждането на еврото, той увери, че неотклонен ангажимент на служебното правителство ще е това да се случи гладко. "Това е дълъг процес, който се случва не за една нощ, а за много месеци и постепенно. Ако вземем периодът август 2025 г.- август 2026 г., ще видим, че всички цени са двойно обозначени и българските граждани имат пълна информация за цените, за да са защитени. Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативно увеличение на цените, няма да го допуснем. Това е свързано с по-бърз ръст на икономиката и повишение на благоденствието на гражданите".

Той очаква от изпълнителната власт и НАП ефективни действия, проверките да продължат в пълна сила, проверките и глобите да са прецизни, само където има проблем, а не да са затормозяващи.

А към независимите регулатори КЗП, КЗК, БНБ - същата висота на работа, гражданите очакват да регулират и предпазват.

Аз съм тук днес, за да дам ясен сигнал, че министерството и държавата сме тук. Въвеждането на еврото е процес, в който държавата ще защити гражданите, служебното правителство ще работи заедно с регулаторите за успешен и ползотворен процес.