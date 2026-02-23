Европейските борси тръгнаха надолу на фона на несигурността около митата на САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на основните фондови пазари в Европа започнаха седмицата на отрицателна територия след решението на Върховния съд на САЩ да отмени наложените от президента Доналд Тръмп мита, предаде Ройтерс.

Паневропейският индекс STOXX Europe 600 приключи миналата седмица на рекордно високо ниво, след като Върховния съд на САЩ отмени митата, наложени от Тръмп през предходната година. През уикенда Тръмп реши да увеличи от 10 на 15 на сто временната митническа ставка върху вноса от всички страни, включително от ЕС. Мярката трябва да влезе в сила утре за срок от 150 дни, с изключения за определени сектори. Днес общоевропейският индекс изтри 1,96 пункта или 0,31 на сто до 628,6 пункта.

Във Франкфурт DAX се понижи със 144,83 пункта или 0,57 на сто до 25 115,86 пункта, а парижкият САС 40 - с 24,9 пункта или 0,29 на сто до 8490,59 пункта, към 10:40 часа бълг. време.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 изгуби 15,46 пункта или 0,14 на сто до 10 671,43 пункта.

Повечето сектори бяха в червено, като технологичният отчете най-големи загуби - 1,3 на сто, докато банките, съсредоточени предимно върху вътрешния пазар, бяха сред печелившите, пише БТА.

Акциите на най-голямата италианска енергийна компания „Енел" (Enel) поскъпнаха с 3,4 на сто, след като тя обяви увеличение на капиталовите разходи през следващите три години с фокус върху възобновяемите източници, основно в Европа и САЩ.