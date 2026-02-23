Компанията отчете над 120% ръст на премийния приход и награди водещи брокери за постигнати резултати през 2025 г.

Има години, които просто се вписват в отчетите. Има и години, които остават - като следа, като посока, като доказателство, че една компания може да бъде повече от участник на пазара. Може да бъде фактор. Може да бъде пример.

За ЗК Аксиом 2025 беше точно такава година. Година, в която компанията не просто постигна впечатляващ ръст - тя показа характер. В свят, в който несигурността често диктува правилата, ЗК Аксиом избра да бъде стабилната точка. В сектор, в който доверието е най-ценната валута, Аксиом избра да го заслужава - всеки ден, с всяко решение, с всеки клиент. Компанията отчете над 120% ръст на премийния приход спрямо 2024 г., разширено клиентско портфолио и устойчиво увеличаване на пазарния дял - резултат от стратегическа работа и високото качество на продуктите и услугите. Число, което впечатлява. Ръстът е резултат, но доверието е причината.

Точно това доверие беше в центъра на третото издание на Axi Awards - вечер, която събра в артистичната атмосфера на Vivacom Art Hall Oborishte 5 повече от осемдесет представители на водещи застрахователни брокери, медии и бизнес организации. Събитието се превърна в празник на партньорството, на професионализма, на онези, които трансформират обещанията в реална защита, а стратегиите в резултати. Вечерта започна с характерния заряд на водещия Ники Кънчев, който внесе лекота и усмивка в атмосферата.

Партньорството като двигател на растежа

В своето обръщение изпълнителният директор Цветелина Михайлова не се фокусира върху числата, въпреки впечатляващите резултати на компанията. Вместо това постави акцент върху хората - върху екипите, партньорите и професионалистите, които стоят зад успехите на ЗК Аксиом: „В застраховането няма случайни победи. Има визия. Има доверие. Има партньорство. 2025 беше година на смелост и развитие. 2025 беше година, в която заедно доказахме, че успехът е най-силен, когато е споделен. Година, в която пазарът поставяше изпитания, а ние - заедно - поставяхме стандарти.“

Цветелина Михайлова

В своето послание Цветелина Михайлова подчерта, че партньорството за ЗК Аксиом не е просто бизнес модел, а стратегическа философия, която определя начина, по който компанията работи и се развива. Тя ясно заяви, че компанията не се стреми да следва пазарните тенденции - тя се стреми да ги създава. Именно тази амбиция, подкрепена от професионализъм и последователност, стои в основата на постигнатите резултати и на увереността, с която ЗК Аксиом гледа към бъдещето.

В приветственото си слово към гостите Калин Костов, прокурист на компанията допълни: „Благодарим ви, че сте част от нашата история. И част от нашето бъдеще. За ЗК Аксиом 2026 ще е годината на надграждането. Година, в която компанията ще продължи да разширява партньорската си мрежа, да инвестира в иновации, да развива продукти, които отговарят на реалните нужди на клиентите, и да затвърждава позицията си като един от най-динамичните играчи на пазара.“

Axi Awards: вечер, в която успехът има лице

Кулминацията на вечерта настъпи с обявяването на отличените компании. Водещият Ники Кънчев стартира церемонията по награждаването с думите: „ И така… настъпи онзи специален миг от вечерта, в който спираме за малко, за да отдадем заслужено признание. Мигът, в който аплодисментите не са просто жест, а благодарност. Благодарност към хората, които с труд, постоянство и професионализъм издигат застрахователния бранш по‑високо всеки ден. Тази година отличаваме личности и екипи, които не просто постигнаха резултати - те поставиха стандарти. Те показаха, че успехът не е случайност, а следствие от отдаденост, смелост и истинска грижа за клиента.“

В категорията „Най-висок премиен приход за 2025 г.“ първото място бе присъдено на Дженерал Брокер, следван от Застрахователен брокер Амарант България и Брокер Инс. Наградите, връчени на церемонията, са символи - не само на постигнатото, но и на пътя, който предстои. Статуетките, създадени специално за ЗК Аксиом от проф. Емил Попов - магьосника от Дрен, са уникални произведения на изкуството, вплели в себе си два вечни символа - яйцето и слънцето, знаци на раждането, светлината и живота. Те са повече от награди. Знак за уважение, за доверие и професионализъм.

Признание получиха и компании като Марш, ЗБК Балкан, Нетинс Иншурънс Брокерс, Делта Прима Брокер, Ей Ар Ес България, Мусала Брокерс, Екс Арт Консулт и Карол Стандарт - доказателство, че успехът в застраховането е резултат от постоянство и професионална отдаденост.

Всеки от отличените отправи искрени благодарствени думи за получената награда, подчертавайки високата си оценка за професионализма, отдадеността и впечатляващата работа на екипа на ЗК Аксиом.

След приключване на официалната част гостите продължиха разговора в неформална атмосфера, където обмениха задълбочени идеи, визии и конкретни предложения за бъдещо разширяване на партньорството, а талантливата саксофонистка Яна Каруба се погрижи за настроението. Музикалното й присъствие добави фин, артистичен щрих и изпълни залата, създавайки атмосфера, в която всяка детайлно подбрана нота подчертаваше значимостта на церемонията.