В сметката на "Магазин за хората" ЕАД има над 4,7 млн. евро

В банковата сметка на "Магазин за хората" ЕАД към момента има 4 776 475,41 евро (9 341 973,90 лв.) парични средства, дружеството има около 61 000 евро стоки на склад и около 85 000 евро вземания за извършени доставки и услуги. Това съобщиха от управителния съвет на държавната компания, прилагайки скрийншот от банковата си сметка, направен тази сутрин.

Съобщението е направено по повод твърдения, че дружеството само е похарчило едни 10 млн. лв., които държавата му даде.„

"Дружеството разполага само с банкови сметки, няма каса, няма и картови сметки и по тази причина извършва всички плащания и постъпления изключително по банков път, което гарантира пълна проследимост и прозрачност. Това е потвърдено и от приключила проверка на НАП, в резултат на която на дружеството е възстановено дължимо ДДС", твърдят от компанията.

„Магазин за хората" ЕАД е регистрирано като търговско дружество, 100% собственост на Министерството на земеделието и храните, и оперира изцяло като такова на пазарен принцип. Дружеството е депозирало и разполага с одобрена от министъра на земеделието и храните стратегия, в която ясно са описани етапите на развитие на проекта. Настоящият бизнес-модел – ограничен асортимент, представен чрез щандове в магазини-партньори – е изцяло в съответствие със стратегията за стартовата фаза, в която проектът се намира в момента.

На този етап не е било предвидено откриването на пълноценни самостоятелни магазини, поради което твърденията за „подмяна на концепцията" са неверни.

На твърденията, че дружеството се субсидира, то отговаря, че „Магазин за хората" ЕАД е търговско дружество, което се стреми да реализира печалба и понася самостоятелно всички рискове и евентуални загуби. Държавата не субсидира нито дейността, нито артикулите, с които дружеството оперира.

Това е обективно проверим факт – такива трансакции към банковите сметки на дружеството не съществуват", пише в съобщението.

Ценовата стратегия на дружеството, заложена в одобрената стратегия, предвижда препоръчителни цени на рафт, съпоставими с промоционалните цени на големите търговски вериги. Дружеството е нискоразходен модел и работи със надценка до 10%, което дава възможност да поддържа атрактивни препоръчителни цени. В тази връзка средната надценка за 2025 г. е 4,7% дружеството работи изцяло в допустимите рамки. Води се регулярен мониторинг на цените, който потвърждава ценовата адекватност, в момента препоръчителните ни цени са около 30% под средните регулярни цени на рафт на големите търговски вериги, което е съпоставимо с промо-отстъпките, които те дават за определен период от време.

С увеличаването на точките на присъствие се очаква нарастване на обемите, подобряване на закупните условия и постепенно оптимизиране на надценката, при поддържане на атрактивни цени, както е предвидено в бизнес-плана, пише още в писмото.

Изборът на доставчици се извършва по прозрачна процедура, чрез събиране и оценка на предложения и избор на най-добрите условия за крайните потребители. Винаги се стремим да съблюдаваме оптимално съотношение цена-качество, за което говорят многото положителни отзиви от крайни клиенти. Всеки производител или доставчик може да кандидатства чрез сайта на дружеството – към момента са подадени десетки кандидатури. Допълнително са изпратени покани за сътрудничество до над 500 производители, асоциации, дистрибутори и преработватели; проведени са срещи на редица специализирани изложения за хранителни продукти.

Освен това анкетите с партньорите (производители и преработватели) показват двойни и тройни ръстове на оборотите в редица населени места, а с магазините-партньори – ръст между 15% и 70–80%, включително конкретен случай в гр. Лъки с осемкратно увеличение на оборота.

Финансовият резултат за 2025 г. напълно съвпадал с планирания в одобрения от Министъра на земеделието и храните бизнес-план резултат. Очакваният резултат за януари 2026 е по-добър от този в одобрения бизнес-план. Целта е присъствие в минимум 500 обекта до края на 2026 г., като дружеството се движи уверено и последователно към нейното изпълнение, завършва писмото.