Иван Христанов смени и заместник-шефа на БАБХ Валентин Атанасов с Красимир Колев

По време на среща с ръководството на БАБХ днес служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов представи д-р Красимир Колев, който поема поста заместник-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните на мястото на д-р Валентин Атанасов. Назначението е част от обновяването на ръководния екип с цел повишаване на ефективността и координацията в работата на агенцията, съобщиха от ведомството.

Д-р Ангел Мавровски е новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Министърът на земеделието и храните Иван Христанов лично представи тази сутрин д-р Мавровски пред екипа на БАБХ и заяви, че очаква от новото ръководство да гарантира прозрачност, ефективност и безкомпромисен контрол. По думите му структурата има ключова роля за осигуряването на безопасността на храните и за защита интересите на българските потребители и производители.

Д-р Мавровски има управленски опит в системата на Агенцията. През 2022 г. той заема длъжността на заместник-изпълнителен директор на БАБХ с ресор „Здравеопазване на животните и граничен контрол", където отговаря за организацията и координацията на контролната дейност по външните граници на страната.

Новият изпълнителен директор заяви готовност да работи в тясно сътрудничество с Министерството на земеделието и храните, браншовите организации и контролните органи с цел повишаване на доверието в институцията и подобряване на ефективността на контролната дейност.