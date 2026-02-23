Българско социално предприятие с признание от Европарламента

Българското социално предприятие JAMBA получи високо европейско признание по време на Церемонията за наградите за малки и средни предприятия (МСП) 2026 г., организирана от "МСП Европа" на Европейската народна партия в Европейския парламент в Брюксел. Наградата беше присъдена на Йоана Колева, основател и двигател на JAMBA, за изключителния принос на организацията към приобщаващата заетост и устойчивото социално предприемачество.

Събитието събра водещи представители на европейската екосистема на малките и средни предприятия и отличи предприемачи, които съчетават икономическа устойчивост с дългосрочно обществено въздействие.

След приветствието от Хорст Хайтц, изпълнителен директор на "МСП Европа", и встъпителните думи на Йорген Ворборн – председател на "МСП Европа", церемонията по награждаването отличи предприемачи, чиито бизнес модели допринасят за икономическия растеж, социалното включване и иновациите в Европа. Журито подчерта ролята на устойчивостта, последователността и социалната отговорност като ключови фактори за развитието на МСП сектора.

Сред победителите тази година е Йоана Колева от JAMBA – социално предприятие, което успешно съчетава бизнес дейност със силна социална мисия. JAMBA създава работни места за хора с увреждания, като произвежда продукти като ръчно изработени свещи и сапуни, предоставя психологическа подкрепа и подпомага прехода на хората с различни възможности към пазар на труда. Организацията работи активно с бизнеса, както и по образователни програми.

„За мен е чест да приема тази награда от името на целия екип на JAMBA. Това признание принадлежи на хората, с които работим и за които създаваме възможности. Нашата мисия е ясна – чрез социалните ни предприятия овластяваме хората с различни възможности и ги подкрепяме да бъдат активна част от българския пазар на труда," заяви Йоана Колева. Тя изрази и специална благодарност към евродепутата Ева Майдел за номинацията на JAMBA.

Церемонията за наградите за МСП 2026 г. още веднъж показа силата на европейската предприемаческа общност и ролята на социалните предприятия за изграждането на по-конкурентна, устойчива и приобщаваща Европа. Отличието за JAMBA е ясен знак, че българските социални иновации имат място и признание на най-високо европейско ниво.