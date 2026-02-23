Германската електротехника отчита рекорден износ за 2025 г.

Износът на германската електротехническа и електронна промишленост е достигнал рекордно високо равнище през 2025 г. въпреки новите мита от САЩ. Това съобщи ДПА, позовавайки се на най-новите данни на Германската асоциация на електрическата и на цифровата индустрия (ZVEI).

Общо експортът на електроника и електрически стоки през 2025 г. е възлязъл на 257,5 млрд. евро (304 млрд. долара), което е с 5,1 на сто повече спрямо 2024 г. Резултатът се дължи в голяма степен на месец декември, когато износът скочи с 10,6 на сто до 20,4 млрд. евро и за първи път изпревари по ръст вноса, отбелязва браншовата организация.

Общо вносът е нараснал с рекордните 8 на сто до 274,9 милиарда евро през 2025 г.

„Прави впечатление, че износът на електроника се увеличи в почти всички от 20-те най-големи страни купувачи миналата година", коментира главният икономист на асоциацията Андреас Гьонтерман, като допълни, че „единствените изключения са двата най-големи купувача – САЩ и Китай".

Въпреки че износът за САЩ е спаднал с 3 на сто до 24,1 млрд. евро през миналата година, те за първи път от десет години са най-големият вносител на германска електроника, изпреварвайки Китай. Азиатският гигант отчита спад от 6,2 на сто до 23,5 млрд. евро спрямо 2024 г., пише БТА

Останалите 10 най-големи купувачи са европейски държави, като износът към тях също се е увеличил. Най-голям ръст извън тях е отчетен към Дания и Тайван – с 22,9 на сто съответно до 4,1 млрд. евро и 3,6 млрд. евро. Производителите отчитат подобрение и в търговията с Мексико и Индия.