ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Легендата Дик Адвокаат няма да води Кюрасао на све...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22344381 www.24chasa.bg

СЕМ утвърди състава на УС на БНТ по предложение на генералния директор Милена Милотинова

2964
Съветът за електронни медии утвърди състава на Управителния съвет на БНТ, предложен от новия генерален директор на обществената телевизия Милена Милотинова

Единодушно, с пет гласа „за", Съветът за електронни медии (СЕМ) утвърди състава на Управителния съвет на Българска национална телевизия (БНТ), предложен от новия генерален директор на обществената телевизия Милена Милотинова. Това се случи на днешното заседание на регулатора.

В състава на Управителния съвет влизат Ивелина Димитрова, Елена Яръмова-Сокачева, Вера Александрова и Георги Сланчев.

Пред членовете на регулатора Милотинова представи номинираните, след като преди това е предоставила на СЕМ техните автобиографии, копия от лични карти и дипломи, документи, удостоверяващи професионалния стаж на кандидатите, както и свидетелства за съдимост.

По отношение на Ивелина Ганчева Димитрова Милотинова посочи, че тя е телевизионен продуцент с дългогодишен опит и бивш член на СЕМ в рамките на един мандат. „Нейната експертиза и в телевизионния бранш, и в правото (магистър по право) ще бъде полезна за изпълнение на концепцията ми", каза генералният директор и добави, че познава отдавна Димитрова и цени професионалните ѝ качества.

За Елена Яръмова-Сокачева Милотинова отбеляза, че е „разпознаваемо лице, обществено известно, с безупречна репутация". По думите ѝ тя има значителен опит в спортните и живите предавания, в документалното кино, както и в продуцирането и създаването на дигитално съдържание. „Имаме задачи по отношение на дигиталните трансформации и ще разчитаме много на Управителния съвет", посочи генералният директор на БНТ.

Вера Александрова е с 30-годишен опит в новините, подчерта новият шеф на обществената телевизия. „Човек, който има огромен опит в продуцирането на телевизионни новини, в отразяването на избори", каза тя и добави: „Познавам я изключително добре и съм сигурна в нейния професионален и морален интегритет. Ние сме работили над 10 години заедно в „По света и у нас".

За Георги Сланчев Милотинова посочи, че е адвокат и ще бъде „много полезен в следенето на правилата за финансова дисциплина и за прозрачност, което съм заложила в концепцията". По думите ѝ той ще допринесе със своята юридическа експертиза за доброто управление на обществената телевизия, пише БТА.

Членовете на СЕМ зададоха въпроси към новия управителен съвет на БНТ.

Съветът за електронни медии утвърди състава на Управителния съвет на БНТ, предложен от новия генерален директор на обществената телевизия Милена Милотинова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Медия и реклама

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви