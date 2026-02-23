ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петролът на ОПЕК се котира над 70 долара за барел за първи път от 7 месеца

1920
Петролът на ОПЕК не се е търгувал над прага от 70 долара за барел от 18 юли миналата година

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) в петък миналата седмица се повиши до 70,11 долара за барел, съобщи днес на страницата си петролният картел.

В четвъртък един барел петрол на ОПЕК се продаваше за 69,79 долара.

Петролът на ОПЕК не се е търгувал над прага от 70 долара за барел от 18 юли миналата година, когато цената му беше 70,97 долара, сочи справка в базата данни на картела.

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия), Мурбан (ОАЕ) и Мерей (Венецуела).

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 г., пише БТА

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден.

