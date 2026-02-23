Цената на природния газ на хъба TTF е близо 31 евро за мегаватчас, на "Газов хъб Балкан" - 27 евро

Цените на мартенските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са на ниво 30,850 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 31,940 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 32,029 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 23 февруари, е 27,30 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 27,04 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 27,30 евро за мегаватчас.