"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Публична покана за избор на изпълнител

С предмет „Осигуряване на охрана и сигурност в двете Сигурни зони за непридружени деца в РПЦ гр. София“ по проект BG65AMPR001-1.003-0002-C02 „Създаване на алтернативни социални услуги за непридружени деца бежанци в България“, по договор № 812108-31/20.06.2025г., финансиран от Програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027г. с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове https://eufunds.bg/bg

Интернет страницата на Международна организация по миграция в България https://bulgaria.iom.int/do-business-us-procurement

Офертите на заинтересованите лица се подават до 23:59 ч на 16.03.2026 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10:00 ч. на 18.03.2026 г. в офиса на Международна организация по миграция.