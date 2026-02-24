ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киселова: Смяната на областни управители не беше и...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22344935 www.24chasa.bg

Обява от Международна организация по миграция - мисия за България advertorial icon

2664

Публична покана за избор на изпълнител

С предмет „Осигуряване на охрана и сигурност в двете Сигурни зони за непридружени деца в РПЦ гр. София“ по проект BG65AMPR001-1.003-0002-C02 „Създаване на алтернативни социални услуги за непридружени деца бежанци в България“, по договор № 812108-31/20.06.2025г., финансиран от Програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027г. с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10:00 ч. на 18.03.2026 г. в офиса на Международна организация по миграция.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви