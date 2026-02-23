ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българка измамила австриец като му обещала да се о...

Тръмп поднови атаките си срещу Върховния съд на САЩ, обеща нови тарифи и лицензи

Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес поднови критиките си към Върховния съд, който миналата седмица се произнесе срещу митническата му политика, заричайки се да прибегне до други правомощия за налагане на мита и лицензи, предаде Ройтерс, цитиран от БТА. 

„Съдът одобри и всички други мита, които са многобройни, и всички те могат да бъдат използвани по много по-ефективен и неприятен начин, с правна сигурност, отколкото митата, използвани първоначално“, написа той в публикация в социалните медии.

В събота, 21 февруари, Тръмп заяви, че ще увеличи от 10 процента на 15 процента временните митнически ставки за вноса в САЩ от всички страни, което е максималното ниво, позволено от закона. Ден по-рано Върховният съд постанови, че Тръмп е превишил президентските си правомощия, налагайки редица по-високи тарифи съгласно закона за икономически извънредни ситуации.

