БНБ: Над 1,5 млрд. евро жилищни кредити са отпуснати чрез посредници за шест месеца

Общо 11 519 потребители са сключили договори за жилищен/ипотечен заем чрез кредитен посредник през второто полугодие на 2025 година, сочат данните на Българската народна банка. От тях 11 409 са договорите, сключени с банка, а договорите, сключени с финансови институции, регистрирани по реда на Закона за кредитните институции, са 110.

Размерът на сключените договори за кредит между банките и клиентите на кредитните посредници, регистрирани по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, възлиза на 1,509 млрд. евро (2,95 млрд. лева) за разглеждания период. Стойността на сключените договори за кредит от финансовите институции и техните клиенти е в размер на 2,86 млн. евро (5,59 млн. лева).

Броят на кредитните посредници към края на 2025 година достига 142-ма.

За първите 6 месеца на 2025 година потребителите, сключили договор за жилищен/ипотечен заем чрез кредитен посредник, възлизаха на 9386, припомня БТА. Стойността на сключените договори чрез кредитен посредник между банки и техните клиенти бе 2,163 млрд. лева.

На годишна база данните за второто полугодие на миналата 2025 година показват нарастване както в броя на потребителите, така и в общата стойност на сключените заеми. За сравнение, през втората половина на предходната 2024 година потребителите, сключили договор за жилищен кредит чрез кредитен посредник са били 9479, а общата сума по договорите между тях и банките е възлизала на 2,07 млрд. лева.

Към края на 2024 година регистрираните кредитни посредници са 124.