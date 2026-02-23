ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

По медианно богатство българите изпреварват чехите, поляците, румънците и турците

Христо Николов

В “Манастирски ливади” има обилно предлагане на жилища и под наем, и за продажба. Месечните вноски по кредита обаче винаги излизат по-високи от наема. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Нетното финансово състояние на пълнолетните българи е по-голямо от това на чехите, поляците, румънцит и турците. Това показва последното издание на традиционния доклад на швейцарската банка UBS „Глобален доклад за богатството 2025 (Global wealth report 2025).

Нетното състояние, наричано още „богатство", представлява общата стойност на това, което едно домакинство притежава, минус неговите задължения. В показателя се включват финансовите активи и реалните активи, главно жилища.

От това се изваждат дълговете, за да се очертае реалното богатство.

Данните на UBS показват, че през 2024 г. средното богатство на пълнолетен човек варира значително в 31 европейски държави - от 29 923 евро в Турция до 634 584 евро в Швейцария.

В рамките на Европейския съюз (ЕС) разликата е малко по-малка, но остава значителна. Средното богатство на пълнолетен човек в блока се движи между 44 568 евро в Румъния и 523 591 евро в Люксембург.

Ако се вземе средното богатство, България се класира пред Румъния и Турция. Докладът обаче предупреждава, че както средното, така и медианното богатство на пълнолетен човек имат ограничения и могат да доведат до различни изводи. Медианата е по-точната средна стойност в разпределението на богатството. „Средните стойности често са изкривени нагоре от сравнително малък брой хора с непропорционално високо богатство, докато медианните стойности дават по-прецизна представа за нивата на богатство в средата на скалата", става ясно от доклада.

Във всички държави медианното богатство е по-ниско от средното, като в някои случаи разликата е значителна. В Швейцария например показателят спада от 634 584 евро до 168 374 евро.

Именно при подреждане на държавите по медианно богатство се вижда, че България изпреварва Чехия , Румъния, Полша и Турция. Най-вероятно това се получава заради големия процент от населението със собствени жилища и високите цени на жилищата през последните години, които увеличават материалното благосъстояние.

