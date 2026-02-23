Великобритания не очаква новите мита на Тръмп да засегнат търговското й споразумение със САЩ

Великобритания не очаква новите глобални мита от 15 на сто, обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп, да окажат ефект върху „по-голямата част“ от обявеното миналата година икономическо споразумение между Лондон и Вашингтон. Това заяви днес говорителят на премиера Киър Стармър, цитиран от Ройтерс, съобщи БТА.

Говорителят съобщи, че британският министър на търговията Питър Кайл е разговарял с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър и правителството очаква дискусиите между британските и американските представители да продължат тази седмица.

От своя страна Швейцария все още планира да финализира предварителното споразумение със САЩ, постигнато в края на 2025 г., което намалява американските мита за Швейцария от 39 на сто на 15 на сто, съобщи днес правителството.

Швейцарското министерство на икономиката обяви, че продължава да се придържа към предвидените срокове за сключване на „сделка“ с Вашингтон, отбелязвайки, че ключови заинтересовани страни, като кантоните на Швейцария, „не са призовавали за“ спиране на преговорите след решението на Върховния съд на САЩ да отмени митата на президента Доналд Тръмп.

„Основната цел на текущите преговори от самото начало е правно обвързващо споразумение, което би осигурило на швейцарските компании възможно най-голяма правна сигурност“, съобщи министерството, отбелязвайки, че се придържа към тази цел.