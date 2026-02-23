Министерството на финансите пое нов дълг в размер на 150 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нов дълг в размер на 150 млн. евро пое Министерството на финансите на аукцион, на който бяха предложени 2-годишни държавни ценни книжа, част от емисия № BG 20 300 26 111, става известно от съобщение на сайта на Българската народна банка. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност възлиза на 2,37 на сто.

До участие в аукциона, проведен днес, бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 285 808 000 евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 28 308 000 евро. Постигнатият коефициент на покритие е 1,91. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 99,67 евро на 100 евро номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 28 308 000 евро.

В аукциона участваха 8 първични дилъри на ДЦК. Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията, се посочва в съобщението.

Това бе четвърти аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар от началото на 2026 година, сочи справка на БТА в данните на финансовото министерство. След днешния аукцион общият размер на новия дълг от началото на тази година достига 600 млн. евро.

Според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година.

През 2025 година Министерството на финансите пласира нов дълг чрез продажба на ДЦК в размер на около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева).