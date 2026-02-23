Със загуби започна търговията на Уолстрийт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните индекси на Уолстрийт се понижиха в началото на днешната сесия на фона на подновената несигурност в областта на митата, която изнервя инвеститорите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нови ставки от 15 процента, след като Върховният съд отмени всеобхватните му мита, наложени миналата година.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average загуби 89,4 пункта или 0,18 на сто до 49 536,54 пункта.

По-широкият S&P 500 спадна с 8,3 на сто или 0,12 на сто до 6901,25 пункта, а индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отстъпи 45,1 пункта или 0,20 на сто до 22 840,972 пункта.