ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Италия откриха бележки на Бенито Мусолини, подго...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22346313 www.24chasa.bg

Със загуби започна търговията на Уолстрийт

508
Уолстрийт СНИМКА: Pixabay

Основните индекси на Уолстрийт се понижиха в началото на днешната сесия на фона на подновената несигурност в областта на митата, която изнервя инвеститорите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нови ставки от 15 процента, след като Върховният съд отмени всеобхватните му мита, наложени миналата година. 

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average загуби 89,4 пункта или 0,18 на сто до 49 536,54 пункта.

По-широкият S&P 500 спадна с 8,3 на сто или 0,12 на сто до 6901,25 пункта, а индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отстъпи 45,1 пункта или 0,20 на сто до 22 840,972 пункта. 

 

Уолстрийт СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви