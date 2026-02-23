ЕП спря прилагането на митническото споразумение ЕС - САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският парламент е отложил гласуването за прилагането на „митническото споразумение между ЕС и САЩ“, заяви днес председателят на парламентарната комисия по въпросите на международната търговия Бернд Ланге, цитиран от ДПА.

„Искаме яснота от САЩ, че те ще спазват споразумението“, каза Бернд Ланге след консултации с други евродепутати.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на САЩ Доналд Тръмп се споразумяха миналата година за максимално мито от 15 на сто за по-голямата част от вноса на ЕС в САЩ.

Правно обвързващото споразумение със САЩ все още трябва да бъде одобрено от Европейския парламент, съобщи БТА.

Върховният съд на САЩ обаче нанесе тежък удар върху търговската политика на Тръмп в петък, като постанови, че „правното основание, използвано за много от митата, наложени на почти всички търговски партньори на страната, е неоправдано“.

В резултат на това Тръмп първо обяви в петък световни мита за внос от 10 на сто, преди да ги повиши в събота на 15 на сто.

Ланге каза, че „това може да означава, че за някои продуктови групи ще бъде наложена такса от 30 на сто въпреки предвиденото ограничение от 15 на сто в рамките на тарифното споразумение между ЕС и САЩ“.

„Когато имаме ясна представа какви точно са последиците от решението на Върховния съд за САЩ, какви стъпки възнамеряват да предприемат, какви произтичащи от това решение мерки ще въведат, тогава ще имаме яснотата, от която се нуждаем, за да направим правилна оценка и да вземем по-нататъшни решения“, заяви днес говорител на ЕК.

Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович ще участва в заседание на търговските министри на Г-7 по-късно днес, на което ще бъде обсъдена новата несигурност в областта на митата.

„Опитваме се да поддържаме предвидимост за бизнеса, за потребителите с оглед на значителната степен на непредсказуемост“, каза говорител на ЕК.