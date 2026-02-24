В Гренландия кучетата са повече от колите

И животните намаляват заради моторните шейни

Най-големият остров на планетата Гренландия има едва 55 877 жители и разполага с изключително ограничена пътна мрежа с приблизително 120 до 150 км общо шосета в цялата страна. Няма пътища, свързващи градовете помежду им, всичките шосета са в рамките на отделни градове или населени места. Само 60 км от пътищата пък са асфалтирани.

Градовете са изолирани един от друг по суша, а пътническият и товарният транспорт се осъществяват изключително с кораби или по въздух.

Столицата Нуук има най-развитата мрежа в страната.

Най-дългият път е участък от 6,2 км

в Какорток, построен след Втората световна война. Има приблизително 290 км чакълести пътища, които се използват главно за промишлени цели, например в община Кекката, или за достъп до водноелектрически централи и не се считат за част от главната пътна мрежа. Кучетата в Гренландия са над 15 000 и се използват за теглене на шейни.

Изграждането на 130-километрово черно ATV трасе, свързващо Сисимиут и Кангерлусуак, е планирано да бъде завършено тази година, но това не е конвенционален път, подходящ за стандартни пътнически превозни средства.

Поради липсата на пътна инфраструктура транспортът в Гренландия е доминиран от въздушен (хеликоптери и малки самолети) и морски транспорт, като през зимата се използват снегомобили и кучешки впрягове.

В Гренландия са регистрирани общо около 6300 автомобила

На този голям остров има само три светофара. Както се очакваше, най-популярни са превозните средства с 4x4 задвижване.

Кучетата също играят важна роля в движението. Те са около 17 000 и собствениците им ги използват за теглене на шейни. Тази внушителна бройка намалява, защото хората все по-често използват моторни шейни. Преди двайсет години кучетата са били два пъти повече. Днес моторните шейни ги изместват, защото са по-евтини за поддръжка. Кучешки впряг изисква храна и ветеринарни грижи през цялата година, докато снегомобилът се нуждае само от гориво и периодичен ремонт.

Климатичните промени също вършат своето – морският лед се топи, сезоните за кучешките впрягове се скъсяват, а ловците все по-често използват лодки дори през зимата.

Все пак кучетата остават национален символ. Особено в Северна Гренландия и източното крайбрежие, където зимата продължава достатъчно дълго, те са незаменими. Закон забранява в тези райони да се внасят други породи, за да се запази чистотата на гренландското куче.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче не проявява интерес към Гренландия заради кучетата или пътищата. Мотивите му са три: сигурност, минерали и корабни маршрути. Островът е разположен на стратегическа позиция за системи за ранно предупреждение, противоракетна отбрана и космическо наблюдение. САЩ вече имат военна база тук - най-северната американска база в света. Тръмп иска в Гренландия да разположи системата Golden Dome – противоракетен щит.

Гренландия разполага с едни от най-големите залежи на неодим, диспросий, графит и платиноиди в света. В Гренландия асфалтовите пътища не са много.

Това са метали, без които няма да има смартфони, електромобили,

вятърни турбини и съвременни оръжейни системи.

Третият фактор са корабните маршрути. Контролът над Гренландия означава както контрол над търговското корабоплаване, така и за военно наблюдение.