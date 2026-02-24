30% от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 22,9 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 18,9 процента от общото количество електроенергия (1,559 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,7 процента (331 гигаватчаса) от нея, предава БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Германия (68,2 процента), Нидерландия (47,7 на сто) и Белгия (37,6 процента). В България делът е 0,9 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (587,7 гигаватчаса), Франция (984,3 гигаватчаса) и Нидерландия (120,9 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1,8 гигаватчаса.