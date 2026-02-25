Малкият Mercedes G-Class ще се предлага и като хибрид с двигател от Renault

Предстоящият малък G-клас на Mercedes трябваше да бъде изцяло електрически, но вече не е така. Компактният модел, който визуално ще прилича от голямата G-класа, ще получи и хибридно задвижване. Вътрешно наречен Little G, SUV моделът с размерите на GLB и два реда седалки се очаква да се появи през 2027 г., съобщава Autocar.

Слабото търсене на големия електрически G-клас вероятно е променило стратегията на Mercedes с по-малкото "кубче". Хибридният 1,5-литров двигател е проектиран от Mercedes и произведен от Horse Powertrain в Китай, компания, мажоритарно притежавана от Geely и Renault. Точно колко мощност ще осигури в малката G-класа е неизвестно, но новият CLA 220 hybrid произвежда 211 к.с. и 380 Нм въртящ момент и достига 100 км/ч за 7,1 секунди.

Изцяло електрическият вариант ще се предлага стандартно с два двигателя и задвижване на всички колела, за да запази офроуд характеристиките си. Очаква се батерията NMC с капацитет 85 kWh да осигури пробег от почти 724 км според WLTP, което би било впечатляващо. Независимо от задвижването, Little G ще се продава изключително със задвижване на всички колела, като и двете версии ще разполагат с усъвършенствано векторизиране на въртящия момент, способно да разпределя мощността към отделните колела, за да съответства на офроуд възможностите на по-големия G-клас.