Защо крадците избягват електрическите коли

Кражбите на автомобили се увеличават в Германия и Европа, но апашите избягват електрическите автомобили. Хенинг Хаусвалд, началник на отдела за кражби на превозни средства в Службата на криминалната полиция на Саксония, има обяснение за тази тенденция. Много от кражбите се извършват от организирани престъпни групи от Източна Европа (като Полша, Чехия, Унгария, Румъния и Литва), които изнасят откраднатите автомобили извън страната и обикновено ги разглобяват в родните си страни.

В тези страни обаче търсенето на електрически автомобили е ниско. Ако крадци в Хесен или Долна Саксония откраднат кола, съществува и риск батерията да се изтощи преди полската граница поради дългите разстояния, в зависимост от стила на шофиране, пише Bild.

Но има и технически подробности. Поради сложната технология, електрическите коли са по-лесни за проследяване. Електромобилите оставят следа на обществена зарядна станция всеки път, когато се зареждат, и обикновено са свързани със смартфона на собственика. Техническите препятствия са по-големи, отколкото при бензиновите или дизеловите автомобили.

Така че крадците предпочитат да не си губят времето с електрическите автомобили.