Никой не пожела да се регистрира за изборите на 19...

40 000 електрически волва с риск от прегряване на батериите

Георги Луканов

[email protected]

Електричееският кросоувър Volvo EX30. Снимка: Volvo

Volvo обяви, че изтегля от пазара над 40 000 коли от модела EX30 поради риск от прегряване на батериите им и евентуален пожар.

Изтегляването от пазара обхваща общо 40 323 автомобила EX30 с един двигател и удължен пробег, както и модели с два двигателя и високоволтови клетки, съобщи шведският производител.

"В момента се свързваме със собствениците на всички засегнати автомобили, за да ги информираме за следващите стъпки", заявиха от Volvo.

По-ранното изтегляне от пазара включваше подмяна на високоволтови батерии в SUV-а, който е ключов модел в опита на Volvo да се конкурира с по-евтините китайски марки автомобили.

Проблемите на Volvo с батериите се появиха в момент, когато производителят на автомобили се опитва да спести около 1,6 милиарда евро при по-дълбока интеграция с компанията майка Geely.

Батериите са произведени от съвместно предприятие Shandong Geely Sunwoda Power Battery. Volvo заяви, че доставчикът е отстранил проблема и ще достави нови батерийни клетки.

