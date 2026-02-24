ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола с монахини се заби в пътнически автобус на ма...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22349610 www.24chasa.bg

Великобритания обяви санкции срещу "Транснефт"

5288
Великобритания включи "Транснефт" след още близо 300 санкционирани руски субекта като част от санкционен пакет

Великобритания включи "Транснефт" след още близо 300 санкционирани руски субекта като част от санкционен пакет, който според Лондон е най-големият, налаган от британските власти от ранните фази на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Санкциите се обявяват в четвъртата годишнина от началото на войната, предава БТА.

Британското правителство посочва, че "Транснефт" е един от най-големите оператори на тръбопроводи в света и транспортира над 80 процента от износа на руски суров петрол. Мярката цели да ограничи още повече приходите на Москва от износа на енергийни суровини.

Санкциите включват и 48 петролни танкера.

Великобритания включи "Транснефт" след още близо 300 санкционирани руски субекта като част от санкционен пакет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви