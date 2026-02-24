Великобритания обяви санкции срещу "Транснефт"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Великобритания включи "Транснефт" след още близо 300 санкционирани руски субекта като част от санкционен пакет, който според Лондон е най-големият, налаган от британските власти от ранните фази на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Санкциите се обявяват в четвъртата годишнина от началото на войната, предава БТА.

Британското правителство посочва, че "Транснефт" е един от най-големите оператори на тръбопроводи в света и транспортира над 80 процента от износа на руски суров петрол. Мярката цели да ограничи още повече приходите на Москва от износа на енергийни суровини.

Санкциите включват и 48 петролни танкера.