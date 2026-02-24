ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Норвежкото чудо би шута на "Интер" от Шампионската...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22349971 www.24chasa.bg

Lamborghini прекрати разработването на електрически модели

2712
Lamborghini Urus във версия плъгин хибрид. Снимки: Lamborghini

Lamborghini прекрати разработването на електрическия автомобил Lanzador поради липса на търсене. Според Carscoops, позовавайки се на интервю с главния изпълнителен директор на компанията Стефан Винкелман, търсенето от страна на клиентите на изцяло електрическия модел е било "близо до нула". Вместо това Lamborghini ще се съсредоточи върху plug-in хибриди (PHEV).

Босът смята, че клиентите все още очакват Lamborghini да предлага впечатляващ дизайн, висока мощност и, най-важното, ярък звук на двигателя. Той смята, че електрическите коли в сегашния си вид не могат да отговорят на това. Шефът нарече инвестирането в разработване на електромобили, когато пазарът е неподготвен, "скъпо хоби" и финансово безотговорно към акционерите, клиентите и служителите.

Lanzador не е единственият засегнат модел. Плановете за пускане на пазара на ново поколение на изцяло електрическия кросоувър Urus през 2029 г. също са отменени.

Компанията не рискува да експериментира с най-продавания си модел, който е финансовият гръбнак на марката.

Lamborghini Urus във версия плъгин хибрид. Снимки: Lamborghini
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви