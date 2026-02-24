Lamborghini прекрати разработването на електрически модели

Lamborghini прекрати разработването на електрическия автомобил Lanzador поради липса на търсене. Според Carscoops, позовавайки се на интервю с главния изпълнителен директор на компанията Стефан Винкелман, търсенето от страна на клиентите на изцяло електрическия модел е било "близо до нула". Вместо това Lamborghini ще се съсредоточи върху plug-in хибриди (PHEV).

Босът смята, че клиентите все още очакват Lamborghini да предлага впечатляващ дизайн, висока мощност и, най-важното, ярък звук на двигателя. Той смята, че електрическите коли в сегашния си вид не могат да отговорят на това. Шефът нарече инвестирането в разработване на електромобили, когато пазарът е неподготвен, "скъпо хоби" и финансово безотговорно към акционерите, клиентите и служителите.

Lanzador не е единственият засегнат модел. Плановете за пускане на пазара на ново поколение на изцяло електрическия кросоувър Urus през 2029 г. също са отменени.

Компанията не рискува да експериментира с най-продавания си модел, който е финансовият гръбнак на марката.