20 процента спад в продажбите на нови коли в България през януари

След рекордните продажби на нови леки коли в България през миналата година, през януари е отчетен и рекорден спад, сочи стастиката на Асоциацията на европейските автомобилни производители (АСЕА).

У нас през януари 2026 г. са регистрирани 3218 автомобила, което е спад с около 19,5 на сто спрямо 3995 коли през януари миналата година.

Делът на продадените бензинови автомобили през януари 2026 г. е 73,9 на сто, на дизеловите - 12,5 на сто, на хибридните електрически (HEV) - 6,3 на сто, на изцяло електрическите с батерии (BEV) - 5,7 на сто и на плъгин хибридите - 1,4 процента.

Регистрациите на нови автомобили в ЕС са намалели с 3,9 на сто на годишна база през януари след шест месеца на непрекъснат растеж.

През януари 2026 г. са регистрирани 154 230 нови електрически автомобили и заемат дял от 19,3 на сто от пазара на ЕС.